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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد قوي من مجلس الأمن الروسي على افتتاح شركة ألمانية في أوكرانيا

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف

تعهد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف اليوم السبت، بالرد بقوة على شركة رينينمتال الألمانية المصنعة لدبابات طراز ليوبارد وفتح فرع لها في كييف، واعتبر أن هذه الخطوة مؤشر لاستمرار التصعيد من جانب السلطات الأوكرانية.

وكتب في تغريدة على حسابه على موقع تليجرام اليوم، "إذا قرر الألمان بناء المصنع على أرض الواقع، إننا ننتظر للترحيب بمشروعهم بفارغ الصبر".

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وفي نفس السياق، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، أن بناء مصنع كبير للأسلحة تابع لشركة رينينمتال في أوكرانيا، يشير إلى ميل ألمانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية، عوضا عن حلها.

كد أن بلاده ستبحث آليات مواجهة سيناريو توسع الناتو تجاه الحدود الروسية، منوها بأن بناء المصنع الألماني بمثابة ضربة قوية للراغبين في تحقيق الهدوء والسلام والاستقرار في القارة الأوروبية.

جاءت تلك التصريحات تعليقا على إعلان الرئيس التنفيذي لشركة رينينمتال الألمانية للصناعات الدفاعية، أرمين بابيرجر، بنية ألمانيا بناء مصنع لإنتاج دبابات "ليوبارد" في أوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو، مشيرا إلى أن المصنع سينتج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "ليوبارد" سنويا.

وكانت ألمانيا تعهدت بدعم القوات الأوكرانية بدبابات ليوبارد 2 الحديثة، بعد تردد دام أشهرا، وانتقادات أوروبية عدة، إلا أن برلين باتت تتخوف من نقص في مخزونها الدفاعي مع الإقدام على تلك الخطوة.

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