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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع واصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك وسيارة نقل ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقى شخصا مصرعه وأصيب 2  آخرين اليوم السبت إثر وقوع حادث تصادم سيارة  نقل مع مركبة توك توك بطريق ابوصير _ الجيزاوية  شمال محافظة بنى سويف نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.


تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة  نقل ومركبة توك توك ببعضهما بطريق ابوصير _ الجيزاوية  شمال محافظة بنى سويف، أسفر عن  مصرع شخص وإصابة 2 اخرين

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء  الجثة والمصابين ونقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى حامد سيد حامد 45 سنة  مقيم دنديل جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى  احمد جابر عبد العليم 35 سنة مقيم دنديل
مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ،رجب سيد عبد الفضيل 55 سنه مقيم دنديل مصاب اشتباه مابعد الارتجاج

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