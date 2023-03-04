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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق حفار صدمه قطار في بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شاب في العقد الثالث من عمره  مصرعه، اليوم السبت، إثر تصادم قطار به بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية تزمنت الشرقية مركز بنى سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق 

 

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصرع شاب صدمه قطار بالقرب من مزلقان قرية تزمنت الشرقية، دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف  بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، جثة شاب يدعى ابو بكر ربيع 23 سنة، سائق حفار، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها، وجار تحرير محضر بالواقعة.

غرفة عمليات بني سويف الشرقية مستشفي الكشف الطبي السكة الحديد جهات التحقيق

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