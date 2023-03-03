مصرع 5 أشخاص من بني سويف في حادثين متفرقين خارج المحافظة

واقعتان مأساويتان شهدتهما قريتى دموشيا التابعة لمركز بنى سويف ، ودنديل التابعة لمركز ناصر ، راح ضحيتهما 5 من أهالى القريتين.

في الواقعة الأولى، خرج أكثر من 3 آلاف مشيع من أهالى قرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف خلف، شريف خميس عليوة، موظف بجامعة بنى سويف وحماه نشأت فاروق 51 سنة، وزوجة نجل الأخير فاطمة هاشم، وأدوا الصلاة عليهم فى مسجد القرية ودفنهم فى مقابر دموشيا والشيخ رفعت.



وقال حمدي حرارة من أهالي القرية إن الأسرة كانت في طريقها لزيارة نجلهم فى السجن بمحافظة السويس وعند عودتهم انقلبت بهم السيارة، ما أدى إلى وفاة الثلاثة وإصابة طفلين فى حالة خطيرة داخل المستشفى.

وفي الحادث الثاني، خرج شابين من قرية دنديل بحثا عن لقمة العيش للعمل فى أحد المصانع بـ 6 أكتوبر وانقلبت بهما سيارة ميكروباص فى الطريق وتم تشييع جنازتهما وسط حزن كبير من أهالى القرية.

وقال عزت سعد، من قرية دنديل بمركز ناصر، إن القرية كلها بأكملها باتت حزينة على رحيل الشابين، خاصة أن أحدهما متزوج حديثا وعنده طفل، وزميله الآخر كان يستعد للزواج وخرجا للقمة العيش للعمل في المصانع، لكن انقلب بهم سيارة ميكروباص فى طريقهم للعمل.