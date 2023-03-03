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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستجدات في تطوير سوق الدهشوري ببني سويف

صدى البلد

تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف.

حضر تواجد السكرتير لمتابعة المشروعات ،  أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ،في اطار  خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها


تابع السكرتير العام المساعد"خلال جولته اليوم"مستجدات سير الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع  ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها   للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية  لتسهيل الأعمال ،خاصة فيما يتعق بنقل وتعديل مسار وأماكن بعض المرافق  بمنطقة المشروع  ،وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، المحاسب عمر محمود مدير الشؤون المالية بديوان عام المحافظة  

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تجدر الإشارة إلى أن أعمال مشروع  تطوير السوق  تتضمن إنشاء باكيات وفرش للخضار و باكيات للأسماك ،وإحلال وتجديد الأكشاك الخارجية القائمة وإضافة إكشاك  جديدة  على مساحة إجمالية 2900 متر، لاستيعاب كافة الباعة ،الذين تم نقلهم لموقع بديل"بشكل مؤقت"في مكان قريب من السوق،لحين إعادة تسكينهم بالسوق "وفق الإجراءاءات المنظمة لذلك "بعد الانتهاء من تطويرالسوق" ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية،والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة  ودورات مياه و كافتيريات،مع عمل مداخل"بوابات "للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق

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