السيارات الصينية الأكثر مبيعا في مصر .. تفاصيل وأسعار

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الاميك"، عن حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر، خلال شهر يناير من العام الجاري 2023، حيث حققت حصة سوقية قدرها 37%، مع حجم مبيعات قدر بـ 1276 سيارة.

وتصدرت ترتيبات شركات السيارات الصينية الاعلى مبيعًا في مصر، شركة شيري بعدد 664 نسخة، وتليها شركة بي واي دي بعدد 408 نسخة، بالاضافة إلى شركة ام جي بعدد 166 سيارة، وشركة شانجان بعدد 18 نسخة، إلى جانب هافال بعدد 10 سيارات، وهو نفس العدد الذي حققته شركة بريليانس.

السيارات الصينية الاكثر مبيعًا في مصر

السيارات الصينية الاكثر مبيعًا في مصر

وجاءت النسخة بي واي دي F3 في المرتبة الاولى بعدد 408 سيارة، وتعد هذه النسخة من ابرز اصدارات الصانع الصيني من فئة السيدان، والتي تأتي بناقل سرعات مانويال واخر اوتوماتيكي، مع محرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 360 الف جنيه للفئة الاولى، و 410 الف جنيه للفئة الثانية.

السيارات الصينية الاكثر مبيعًا في مصر

وجاءت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في المرتبة الثانية بعدد 389 سيارة، وهي واحدة ايضا من ابرز سيارات السيدان الصينية في مصر، حيث تقدم بعدة تجهيزات منها فتحة سقف كهربائية، وشاشة لعرض الوسائط بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الاستخدام، إلى جانب ناقل سرعات مانيوال واوتوماتيك، مع محرك 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر.

وتبدأ اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من 375 الف جنيه حتى 440 الف جنيه.

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 في المركز الثالث بعدد 152 سيارة، وتمتلك هذه النسخة تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، مع فئة واحدة كاملة التجهيزات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية 125 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

السيارات الصينية الاكثر مبيعًا في مصر

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة قدرها 520 الف جنيه.

السيارات الصينية الاكثر مبيعًا في مصر

وحققت السيارة شيري تيجو 7 نسبة مبيعات بلغت 120 سيارة، وتقدم تلك النسخة بتصميم رياضي، مع ابعاد هيكلية بلغت 4505 مم للطول، و 1837 مم للعرض الكلي، و 1670 مم للارتفاع، بالاضافة إلى محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي، بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

وتقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 عبر فئتين الاولى بسعر 610 الف جنيه و 660 الف جنيه للفئة الثانية.

السيارات الصينية الاكثر مبيعًا في مصر

وبلغت مبيعات السيارة ام جي ZS نحو 59 نسخة لتحقق المركز الخامس، وتعتبر هذه السيارة ابرز طرازات الكروس اوفر المقدمة من MG، والتي تنطلق محليًا عبر 3 فئات، جميعهم يعمل بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 119 حصانا، وناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

وتبدأ اسعار السيارة ام جي ZS من 579.900 جنيه للفئة الاولى، و 599.990 جنيه للثانية، وحتى 619.900 جنيه للفئة الثالثة.