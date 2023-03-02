وفر بنزين.. 5 سيارات في مصر بمحرك 1200 سي سي

يحتوي السوق المصري للسيارات، على العديد من الطرازات التي تحمل محركات سعة 1200 سي سي، حيث اكتسب سمعة طيبة نسبة إلى استهلاكها المنخفض في الوقود، مقارنة بالاصدارت الاخرى التي تصل إلى 1600 سي سي وأكثر من ذلك.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات جديدة في السوق المصري سعة 1200 سي سي.

5 سيارات بمحرك 1200 سي سي

1 – اوبل كورسا

يمكن للسيارة اوبل كورسا أن تصل من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1200 سي سي، بقوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، وناقل سرعات اوتوماتيكي سداسي النقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة اوبل كورسا موديل 2023 بسعر يبدأ من 679.990 جنيه حتى 719.990 جنيه.

5 سيارات بمحرك 1200 سي سي

2 – سيتروين C3 ايركروس

تستهلك السيارة سيتروين C3 ايركروس نسبة من الوقود تقدر بـ 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر، حيث تستخدم محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 أحصنة، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكي، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.6 ثانية.

تبدأ أسعار الفئة الاولى للسيارة سيتروين C3 ايركروس موديل 2023 من 696 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات إلى 769 الف جنيه.

5 سيارات بمحرك 1200 سي سي

3 – ميتسوبيشي اتراج

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي 3 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 76 حصانا، سعة 1200 سي سي، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن وسائد هوائية أمامية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بسعر 400 الف جنيه.

5 سيارات بمحرك 1200 سي سي

4 – اوبل موكا

تستهلك السيارة اوبل موكا 5.9 لتر لكل 100 كم، حيث تتمتع بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 200 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

تأتي السيارة اوبل موكا موديل 2023 بسعر رسمي 859.990 جنيه للفئة الاولى، و899.990 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات بمحرك 1200 سي سي

5 – ميتسوبيشي ميراج

نختتم قائمة السيارات بالنسخة ميتسوبيشي ميراج 2023، والتي دعمت بمحرك 1200 سي سي، مكون من 3 اسطوانات، بالاضافة إلى تصميم خارجي من فئة الهاتشباك، مع مصابيح أمامية ذات اطلالة حادة، ومرايا جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وينتج محرك السيارة قوة اجمالية بلغت 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران.

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج نحو 415 الف جنيه.