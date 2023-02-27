منها سيراتو و كورولا .. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر|صور

يضم السوق المصري باقة من العلامات التجارية الشهيرة، والتي تعود لاقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تقدم كل شركة باقة من الطرازات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميم الهيكلي، سواء من فئة الهاتشباك، أو الـ SUV الرياضية، أو من فئة السيدان الشهيرة.

وفي سايق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" قائمة تضم اشهر 5 سيارات سيدان في مصر، بالاضافة إلى احدث الاسعار3.

اشهر 5 سيارات سيدان في مصر

تبدأ بالسيارة تويوتا كورولا موديل 2023، والتي تعتبر من اشهر سيارات الصانع الياباني المقدمة في مصر، حيث تيبدأ اسعارها من 640 الف جنيه وحتى 834 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات أوتوماتيك، حيث تضم ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، ومحرك 1600 سي سي، 4 سلندر.

5 سيارات سيارات سيدان

ويضخ محرك السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كم، بينما تأتي الفئة الاولى بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات.

5 سيارات سيارات سيدان

ومن اشهر سيارات الصانع الكوري الجنوبي هي النسخة كيا جراند سيراتو موديل 2022، والتي يصل سعرها إلى 670 الف جنيه، بينما تعتمد تلك السيارة على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، مع عدة تجهيزات تتضمن فتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكابح ABS و EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية، بينما يتمكن محرك السيارة من ضخ 130 حصانا، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي.

5 سيارات سيارات سيدان

وتأتي السيارة نيسان صني ضمن اشهر سيارات السيدان المطروحة، بعد ان حققت نسبة انتشار واسعة داخل الشارع المصري، حيث تقدم موديلات 2023 بسعر رسمي يبدأ من 388.400 للفئة الاولى مانيوال والتي تعمل بناقل حركة مانيوال، بينما تتراوح اسعار الـ 3 فئات الاخرى والتي تعمل بعلبة تروس أوتوماتيكي بين 419.500 و 454 الف جنيه.

وتعتمد السيارة في قدراتها الميكانيكية على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي 4 سلندر، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بالاضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.5 ثانية.

5 سيارات سيارات سيدان

وتقدم شركة هيونداي العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها السيارة النترا HD موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 550 الف جنيه للفئة الاولى، و 560 الف جنيه للفئة الثانية، و 575 الف للثالثة، بينما يصل سعر الفئة الرابعة إلى 585 الف جنيه، بينما تعتمد جميع الفئات على ناقل سرعات أوتوماتيكي، ومحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 121 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 إلى 182 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية،/ ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4505 مم للطول الكلي، و 1541 مم للعرض، و 1490 مم للارتفاع.

5 سيارات سيارات سيدان

وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا ضمن اشهر سيارات السيدان في مصر، حيث تنتطلق عبر فئة واحدة موديل 2023 مع قيمة سعرية بلغت 454 الف جنيه، ودعمت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي فقط، مكون من 6 سرعات، بالاضافة إلى قوة اجمالية بلغت 110 حصانا، سعة 1500 سي سي، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، إلى جانب القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.2 ثانية.