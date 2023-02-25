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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقوى 5 سيارات صينية في مصر .. صور

اقوى 5 سيارات صينية
اقوى 5 سيارات صينية

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تعزز من تواجدها، نسبة إلى تجهيزاتها الفنية، بالاضافة إلى تصميماتها الخارجة، ابرزها فئة الـ SUV التي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اقوى 5 سيارات صينية في مصر.

 اقوى 5 سيارات صينية

1 – ام جي HS

زودت السيارة ام جي HS بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة قدرها 169 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية.

تقدم السيارة ام جي HS موديل 2022 بسعر يبدأ من 839.990 جنيه، حتى 859.990 جنيه.

 اقوى 5 سيارات صينية

2 – هافال H6

تعتمد السيارة هافال H6 على ناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكون من 7 سرعات، يعمل بتقنية الجر الامامي، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، بقوة 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 233 نيوتن/متر.

تبدأ اسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 من 860 الف جنيه وحتى مليون و 25 الف جنيه.

 اقوى 5 سيارات صينية

3 – شيري تيجو 8 برو 

تحتوي السيارة شيري تيجو 8 برو على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1600 سي سي، يستطيع انتاج قوة اجمالية بلغت 197 حصانا، و 290 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة من 7 نقلات طراز DSG.

تقدم السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بسعر يبدأ من 905 الف جنيه.

 اقوى 5 سيارات صينية

4 – بايك X7

 

يقدر متوسط استهلاك السيارة بايك X7 من الوقود نحو 6.8 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة انتاجية بلغت 187 حصانا، و 275 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

يبلغ سعر السيارة بايك X7 موديل 2023 نحو مليون و 290 الف جنيه.

 اقوى 5 سيارات صينية

5 – شانجان CS55 PLUS

 

تستمد السيارة شانجان CS55 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، مع القدرة على ضخ 185 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

تبدأ اسعار السيارة شانجان CS55 PLUS من 820 الف جنيه حتى 925 الف جنيه.

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