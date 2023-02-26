ارخص سيارة ياباني في مصر 2023 .. صور

تتعدد السيارات اليابانية داخل السوق المصري بين موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والداخلية، وعنصر التصميم، بالاضافة إلى عامل السعر، حيث تتربع النسخة ميتسوبيشي اتراج على قائمة السيارات اليابانية الارخص سعرًا في مصر، والتي تقدم عبر فئة واحدة فقط.

أرخص سيارة ياباني في مصر

جاءت السيارة بهيكل خارجي من عائلة السيدان، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية، ومصابيح امامية ذات ملامح حادة، وجنوط 15 بوصة، وشبكة امامية باللون الاسود متعددة المقاطع الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية.

ميتسوبيشي اتراج 2023

أبعاد السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023

الطول الكلي 4305 مم.

العرض الكلي 1670 مم.

الارتفاع الكلي 1515 مم.

محرك أرخص سيارة ياباني في مصر ميتسوبيشي "اتراج" 2023

سعة المحرك 1200 سي سي.

3 سلندر.

قوة إجمالية 76 حصانا.

عزم اقصى للدوران 100 نيوتن/متر.

ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT.

نوع الجر "امامي".

ميتسوبيشي اتراج 2023

تجهيزات ارخص سيارة ياباني في مصر 2023

جاءت السيارة بعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS للمقعد الامامي، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب مفتاح ريموت للتحكم عن بعد، ومكيف هواء يدوي، ومراة تعتيم داخلية، وشاشة عرض البيانات، مع عجلة قيادة قابلة للتعديل والامالة.

ميتسوبيشي اتراج 2023

سعر "ميتسوبيشي اتراج" 2023 ارخص سيارة ياباني في مصر

تقدم السيارة اتراج والتي تحمل علامة ميتسوبيشي اليابانية من خلال فئة واحدة، مع سعر رسمي يبلغ 400 ألف جنيه.