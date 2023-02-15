بعد الزيادة| أسعار ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي ، عن طرح الموديل الجديد 2023 ، للسيارة ميراج داخل السوق المصرية للسيارات بزيادة سعرية عن الموديل السابق 2022 .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 من ضمن السيارات الهاتشباك ، والتى تأتى بفئة سعرية وحيدة داخل السوق المحلية المصرية.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، و ارتفاع 1510 مم

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتستمد السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بمصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب خلفية – إكصدام أمامي بنفس لون السيارة – شبكة أمامية مطعمة بالكروم – شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر – إكصدام خلفي بنفس لون السيارة – مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة – مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، فتاتى بعجلة القيادة ألية المؤازرة – عجلة القيادة قابله للتعديل – مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق – حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات – حاجب شمس بجهة الراكب األمامي – مراّه تعتيم داخلية – شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون – مؤشر تحذير السرعة – خاصية تنبية السائق لحزام الأمان – نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق – تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم .

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها ٢ وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي – نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS – نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD – نظام تعزيز قوة الفرامل – نظام التحكم النشط بالثبات – نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – نظام منع التشغيل والحماية من السرقة – حلقات تثبيت سفلية وأربطة (ISO-FIX) لمقاعد الأطفال .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، فتأتى بفئة وحيدة بقيمة 415 ألف جنيه .