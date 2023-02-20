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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من نص مليون.. 5 سيارات SUV موديل 2023 |صور

5 سيارات SUV رياضية
5 سيارات SUV رياضية

يضم السوق المصري العديد من طرازات الـ SUV، والتي تتميز بالتصميم الرياضي، حيث تحظى تلك الفئة بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، لما تحتويه من مساحة داخلية رحبة، وارتفاع مناسب، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتقنية بحسب كل سيارة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات SUV رياضية في مصر.

5 سيارات SUV رياضية

نبدأ بالسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023، والتي تعد من ابرز اصدارات الصانع الصيني داخل السوق المصري، حيث تقدم من فئة واحدة مع سعر يبلغ 515 الف جنيه، بينما تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 125 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT دفع امامي.

 

وتقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية نسختها  اكليبس كروس موديل 2023 من خلال 4 فئات، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى نحو 770 الف جنيه، و 840 الف جنيه للثانية، و 880 الف جنيه لسعر الفئة الثالثة، و 920 الف جنيه للفئة الرابعة.

5 سيارات SUV رياضية

وتعمل جميع فئات السيارة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.6 ثانية.

5 سيارات SUV رياضية

وتطرح شركة بيجو الفرنسية النسخة 5008 موديل 2023 بسعر 1,139,990 جنيه للفئة الاولى وحتى 1,369,990 جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات، حيث تعمل بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات سداسي النقلات "أوتوماتيكي" الحركة.

5 سيارات SUV رياضية

وتشارك تويوتا اليابانية بالنسخة  فورتشنر موديل 2023، حيث تبدأ اسعارها من 1,740,000 جنيه حتى 1,990,000 جنيه، وتعتمد السيارة على نوعين من المحركات الاول رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، بقوة 163 حصانا، دفع خلفي مع ناقل سرعات سداسي أوتوماتيك، والثاني 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 234 حصانا، دفع رباعي.

5 سيارات SUV رياضية

كما تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي ام دبليو نسختها الشهيرة X3 من خلال فئة واحدة، بسعر رسمي يبلغ 2,690,000 جنيه، وتعمل السيارة ميكانيكيًا بمحرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 252 حصانا، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية من 8 نقلات، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.6 ثانية.

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