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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات SUV رياضية في الكويت موديل 2023 .. صور

5 سيارات SUV رياضية
5 سيارات SUV رياضية في الكويت موديل 2023

يضم السوق الكويتي للسيارات عددا من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عنصر التصميم سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات SUV رياضية في الكويت موديل 2023.

 

5 سيارات SUV رياضية في الكويت موديل 2023

1 – تويوتا لاند كروزر 2023 

 

دعمت السيارة تويوتا لاند كروزر 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، بقوة 409 حصانا، و 650 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 4000 سي سي، بقوة قدرها 271 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 385 نيوتن/متر، جميعهم يعمل بناقل حركة أوتوماتيكي.

 

تتراوح اسعار السيارة تويوتا لاند كروزر 2023 بين 20.745 دينار و 23 الف دينار.

5 سيارات SUV رياضية في الكويت موديل 2023

2 -  بي ام دبليو X5 2023 

 

تتمتع السيارة بي ام دبليو X5 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، 3000 سي سي، بقوة قدرها 340 حصانا، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 243 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات خلال 5.5 ثانية.

 

تقدم السيارة بي ام دبليو X5 2023 بسعر يبدأ من 27.450 دينار حتى 29.950 دينار.

5 سيارات SUV رياضية في الكويت موديل 2023

3 - سكودا كودياك 2023 

 

حصلت السيارة سكودا كودياك 2023 على محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مع سرعة قصوى تصل إلى 195 كيلومتر/ساعة، والقدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

 

تتراوح اسعار السيارة سكودا كودياك 2023 بين 12.500 دينار و 14 الف دينار.

5 سيارات SUV رياضية في الكويت موديل 2023

4 - بورشه ماكان 2023 

 

تأتي السيارة بورشه ماكان 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 252 حصانا، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، بقوة 354 حصانا، وعزم دوران 480 نيوتن/متر، مع محرك اخر بقوة 380 حصانا، و 520 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

تبدأ اسعار السيارة بورشه ماكان 2023 من 19.600 دينار إلى 26.900 دينار.

5 سيارات SUV رياضية في الكويت موديل 2023

5 - رنج روفر ديفيندر 2023 

 

يمكن للسيارة رنج روفر ديفيندر 2023 أن تصل من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8 ثواني، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 300 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

تقدم السيارة رنج روفر ديفيندر 2023 بسعر 21 الف دينار.

سيارات 5 سيارات SUV الكويت موديل 2023

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