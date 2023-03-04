معلومات استخباراتية.. الصين تخطط لقلب الطاولة على أمريكا

لصالح روسيا

حصلت أمريكا تم على معلومات استخباراتية أولية تشير إلى أن الصين تفكر في تقديم مساعدات مميتة لروسيا لحربها في أوكرانيا، وفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي حالي ومسؤول أمريكي سابق مطلع على المعلومات الاستخباراتية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن المسؤولين الأمريكيين أمضوا أسابيع في تأكيد المعلومات الواردة من مصادر استخباراتية أخرى، ومن حلفاء قدموا أيضًا معلومات إضافية.

تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل استخبارية حساسة.

أثارت المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى أن الصين تفكر في تقديم مساعدة قاتلة لروسيا، بما في ذلك الذخيرة والمدفعية ، القلق بين مسؤولي إدارة بايدن ، لا سيما بالنظر إلى كيف يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة من قبل بكين إلى تغيير ديناميكية الحرب لصالح موسكو.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: ”إن الجيش الروسي الذي يغذيه أو يساعده ضخ صيني لأسلحة ومنصات هو أكثر فتكًا من الناحية العسكرية وأكثر قدرة. هذا لن يكون مفيدا لشعب أوكرانيا”.

أعرب كبار المسؤولين في الإدارة ، بمن فيهم وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليامز بيرنز ، علانية عن ثقتهم في المعلومات الاستخباراتية وحذروا الصين من تقديم مساعدات عسكرية قاتلة لروسيا.

ونفت الصين أنها تفكر في إرسال مساعدات قاتلة إلى روسيا ، ووصفت الاتهامات الأمريكية بأنها ”معلومات مضللة”.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم لم يروا أي دليل على تحرك أو قرار من الصين لاتخاذ هذه الخطوة.

﻿في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الخميس ، سُئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن مدى جدية الإدارة في اعتقاد الصين بشأن احتمال إرسال أسلحة إلى روسيا.

قال كيربي: ”نحن في الواقع لا نعرف”.