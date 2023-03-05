بتعمل عمليات.. سيدة المطرية تنتحل صفة طبيبة نساء| تفاصيل

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وقيامها بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن إجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة سيدة لانتحالها صفة طبيبة بشرية وقيامها بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن إجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة بانتحال صفة طبيبة بشرية وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية تم إستهداف المذكورة وأمكن ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول – عدد من الأدوات الطبية – مخدر موضعى .

وبمواجهتها أمام فرق مباحث القاهرة أقرت بقيامها بإنتحال صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطها.

اتخذت أجهزة أمن القاهرة الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة.