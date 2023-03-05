حبس سيدة تخصصت في نشل المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة القليوبية وبحوزتها (مبلغ مالى – حافظة نقود – هاتف محمول) مجهولين المصدر .

وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل" ، وأقرت بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.