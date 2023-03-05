ظاهرة فلكية نادرة تحدث في 28 سبتمبر 2024.. ما هي وتأثيرها على الأرض؟

تم اكتشاف مذنب جديد يحمل اسم ( C / 2023 A3 - تسوتشينشان - اطلس) وسوف يصل إلى أقرب مسافة له من الشمس، بعد أكثر من عام من الآن، وتحديدا في 28 سبتمبر 2024.

ما هو هذا المذنب تسوتشينشان - أطلس وتأثيره ؟

وفقا للجمعية الفلكية بجدة، تشير التقديرات الأولية بأن هذا سيكون ساطعًا حيث مثل النجوم اللامعة إلا أن المذنبات ذات مظهر ضبابي، وليس نقاط ضوئية مثل النجوم.

تم اكتشاف الممذنب C/2023 A3 في 22 فبراير 2023 بواسطة تلسكوب نظام التنبيه المسمى(اطلس) في جنوب إفريقيا بالاضافة إلى ذلك، وجد الراصدون في مرصد الجبل الأرجواني (تسوتشينشان) في الصين المذنب بشكل مستقل في صور التقطت في 9 يناير 2023.

لذلك يحمل المذنب أيضًا اسم (تسوتشينشان - اطلس) ويتميز بانه يتحرك بسرعة فايقة تبلغ 290,664 كيلومتر بالساعة.

تحليل مسار المذنب آي 3

يشير التحليل الأولي لمسار المذنب "أي 3" بأنه يكمل مدارًا حول الشمس كل 80,660 سنة، واعتبارًا من مارس 2023 ، المذنب يوجد حاليًا بين مداري زحل والمشتري.

تشير المعطيات المدارية حاليًا بأن المذنب “أي 3" سيكون في اقرب مسافة من الأرض في 13 أكتوبر 2024 الساعة08:38 صباحاً بتوقيت مكة (05:38 صباحا بتوقيت جرينتش) .

عمليًا سيبدأ الراصدون في الوطن العربي و النصف الشمالي من الكرة الأرضية على التقاط صور للمذنب بحلول مطلع يونيو 2024 ، حيث سيكون قرب نجوم كوكبة العذراء ثم سيضيع المذنب في وهج الشمس بحلول أغسطس 202 ثم سيصل الحضيض - أو الأقرب إلى الشمس - في 28 سبتمبر 2024.

قد يرصد المذنب "أي 3" بالأفق الشرقي أثناء الحضيض الشمسي خاصة إذا تشكل له ذيل واضح وهذا أمر محتمل لأن المذنب سيكون أقرب إلى الشمس من كوكب الزهرة حيث سيحلق داخل مدار كوكب عطارد، ولكن توجد مشكله ان يتعرض المذنب للتصدع والتفكك وهذا آمر شائع مع المذنبات لذلك من غير المعروف الان اذا كان المذنب سينجو من اقترابه من الشمس أم لا.

سبب تفكيك المذنبات

اما عن سبب تفكك المذنبات فهناك العديد من العوامل اهما سحب جاذبية الشمس أو كوكب كبير يمكن أن يمزقها إلى أشلاء ، ويمكن أن تنفجر نواة المذنب أيضًا، وإذا كانت مادة المذنب متناسقة تمامًا ، فيمكنها تسريع دوران المذنب حول نفسه بحيث يتطاير البخار لدرجة أن كرة الجليد تفكك إلى قطع.

نتمنى ان ينجوا المذنب واذا حدث ذلك فسيكون قريبًا جدًا من الأفق الشرقي في سماء الفجر أثناء اقترابه من الأرض . ولكن وبسبب سرعته العالية سيرتفع في السماء خلال الليالي التالية بعد مروره بكوكبنا مما يسهل رصده في الأفق الغربي.

سيتبع ذلك في 13 أكتوبر 2024وصول المذنب الى اقرب مسافة من الكرة الارضية وفي ذلك الوقت يمكن أن يكون ساطعًا بدرجة كافية ليصل إلى (-0.2) حيث يشاهد بالعين المجردة.

أثناء مروره بين الأرض والشمس يمكن أن تسبب ظاهرة التشتت الأمامي في جعل المذنب يبدو أكثر إشراقً ويمكن أن يؤدي انعكاس ضوء الشمس عن الغبار والجليد إلى تعزيز ضوءه في اتجاهنا مما يجعله يضيء بشكل كبير حتى يصل إلى (-5) وهو حلم الجميع.

بشكل عام المذنبات الساطعة التي تثير حماسة أغلب الذين ليس لديهم تلسكوبات كبيرة أمر غير معتاد إلى حد ما ، وربما تظهر في المتوسط ​​كل سنة أو سنتين إلى كل 10 او 15 سنة.

نظرًا لأن جميع المذنبات الجديدة لا يمكن التنبؤ بها ، فلا يمكن معرفه اذا كان المذنب سيكون ساطعا ويكسر حدود الرؤية بالعين المجردة لذلك علينا فقط أن ننتظر ونراقب وتطوراته خلال الليالي المقبلة.