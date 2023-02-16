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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم ختام أعمال المؤتمر الإقليمي السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط وإفريقيا

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية

يختتم المعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم،  أعمال المؤتمر الإقليمي السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط وإفريقيا، تحت عنوان "الأنشطة الفلكية الحديثة - الكون القريب والبعيد"، والمقام بمقر المعهد بحلوان، بحضور لفيف من علماء الفلك وأبحاث الفضاء من الجامعات المصرية والمعاهد البحثية.

ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في نشر المعرفة في علوم الفلك والفضاء بين مختلف طبقات المجتمع في دول افريقيا والشرق الأوسط والعمل على زيادة النشر العلمي بهذه الدول، وكذلك تبادل الخبرات بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الفلك و الفضاء من المدعوين بمختلف دول العالم المشاركة بواسطة الإتحاد الدولى للفلك، وايضا مناقشة المشروعات المستقبلية وبصفة خاصة مشروع المنظار الفلكى المصرى الكبير، وكذلك تعزيز الروابط بين مصر والدول الإفريقية والدول الشرق أوسطية عبر البوابة العلمية.

وانطلق المؤتمر منذ يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 بمقر المعهد بحلوان، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، يناقش المؤتمر على مدار الأربعة أيام عددًا من الموضوعات المتعلقة بعلوم الفلك والفضاء لاستكشاف الكون القريب والبعيد، منها: المجرات الخارجية، علم الفلك النجمي، الفيزياء الشمسية والطقس الفضائي، علم الكونيات وفيزياء الطاقات العالية، واختيار المواقع  لإنشاء المنظار الفلكى المصرى الكبير، وكذلك التعليم ونشر الثقافة والتوعية الفلكية.

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وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن المؤتمر يأتي بمُشاركة ورعاية الاتحاد الدولي للفلك، والاتحاد العربي للفلك وعلوم الفضاء، والرابطة العربية لعلوم الفلك، لافتًا إلى مُشاركة عدد من العلماء من عدة دول في فعاليات المؤتمر، منهم: الدكتور خوسيه مجويل من إسبانيا نائب رئيس الاتحاد الفلكي الدولي، والدكتور عوني الخصاونة من الأردن نائب رئيس الاتحاد الفلكي العربي، وفضيلة الشيخ الدكتور علي فخر أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية نائبًا عن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والدكتور مكرم إبراهيم أستاذ بقسم الشمس وأبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدم الدكتور جاد القاضي عرضًا، حول نشأة مرصد حلوان عام 1903، موضحًا أن المؤتمر يناقش على مدار أيامه الأربعة عددًا من الموضوعات المُتعلقة بعلوم الفلك والفضاء؛ لاستكشاف الكون القريب والبعيد، منها: المجرات الخارجية، علم الفلك النجمي، الفيزياء الشمسية والطقس الفضائي، علم الكونيات وفيزياء الطاقات العالية، اختيار المواقع لإنشاء المنظار الفلكي المصري الكبير، وكذلك التعليم ونشر الثقافة والتوعية الفلكية.

كما ألقت الدكتورة ديبرا ألمجرين رئيس الاتحاد الدولي الفلكي كلمة مُسجلة خلال الفعاليات، واستعرضت الدكتورة دودزيل كوبهيكا مدير المشروعات بالاتحاد الدولي الفلكي أهم المشروعات بالاتحاد.

جدير بالذكر، أن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغت 90 بحثًا من مصر والدول العربية، والأفريقية، والأجنبية، المُشاركة بالمؤتمر، والتي بلغ عددها أكثر من 20 دولة، هذا بالإضافة إلى استضافة المؤتمر ل 10 من كبار علماء الفلك والفضاء كمُتحدثين بالمؤتمر، علمًا بأن الأبحاث مصنفة إلى 63 بحثًا إلقاء، و 27 بحث بوستر.

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