محمد فاروق: الأهلي لن يدفع بالبدلاء أمام المقاولون العرب

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لن يجازف في مباراة المقاولون العرب المؤجلة من الجولة 17 للدوري الممتاز ، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :

الأهلي متصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري العام ، رغم أنه لعب 17 مباراة فقط ، ويلعب على التتويج بها ، بعد خسارتها الموسمين الماضيين لصالح الغريم التقليدي "الزمالك" .

وأختتم فاروق قائلا: من الصعب أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، على البدلاء خلال المباراة حفاظاً على اللاعبين قبل مواجهة صن داونز في دوري الأبطال ، وخاصًة في ظل الحالة المعنوية الكبيرة لفريق المقاولون العرب هذا الموسم تحت قيادة شوقي غريب ، حيث يتواجد الفريق بالمركز السادس بجدول الدوري برصيد 32 نقطة .