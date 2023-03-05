تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل طريقة عمل كباب الحلة بمذاق لا يقاوم وطريقة سريعة.



المقادير لعمل كباب الحلة



1 كيلو لحم بقري مكعبات

5 حبات بصل مقطع ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 حبات بطاطس مقطعة مكعبات مسلوقة ومحمرة في قطعة سمن

2 كوب مرقة لحم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة سكر بني

قطعة فحم شواء



طريقة عمل كباب الحلة



في قدر متوسط الحجم توضع ملعقة من السمن وتسخن على نار عالية

تضاف قطع اللحم وتشوح من الجانبين حتى تحمر، بشرط ألا تطلق مائها وتسلق. لتجنب هذا يجب تشويح قطع اللحم جزءاً تلو الآخر على نار عالية حتى نفاذ الكمية

في طاسة توضع ملعقة من السمن وتسخن على نار متوسطة

يضاف البصل إلى السمن ويحمر ويستمر التحمير حتى يتحول البصل إلى اللون البني الذهبي

يضاف ملعقة صغيرة من السكر البني في منتصف الطاسة ويترك حتى يبدأ بالذوبان، ثم يقلب مع شرائح البصل الذي حوله. (هذه المرحلة سوف تساعد البصل على التحمير السريع وإضافة نكهة الكراميل إلى الوصفة)

يضاف الثوم إلى البصل ويقلب ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المحمر

يضاف مرق اللحم إليه ويترك على نار متوسطة حتى يتم طهي اللحم ثم تضاف البطاطس المحمرة

بعد إتمام طهي اللحم تحمى قطعة الفحم على شعلة النار

توضع على ورقة بصل وتوضع فى قدر اللحم ويضاف إليها نقطة سمن حتى تبدأ في التدخين

يغطى القدر مع إحكام غلقة لمدة 10 دقائق مع عدم رفع الغطاء قبل ال 10 دقائق. هذه المرحلة سوف تكسب اللحم ذوق الكباب المشوي

بعد انتهاء المدة يرفع الغطاء وتنحى قطعة الفحم

يقدم مع الأرز الأبيض

