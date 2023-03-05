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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تحتفل بسيارة ميورا الأيقونية.. صور

لامبورجيني أفينتادور
لامبورجيني أفينتادور ميورا

تصف العلامة التجارية الإيطالية لامبورجيني سيارتها الشهيرة ميورا " Miura" بأنها أجمل إصدارتها على الإطلاق، فقد كانت أسطورة في عصرها، وأصبحت عبارة عن قطعة أثرية نادرة مع مرور الوقت، لذلك في عام 2016 ، قررت شركة صناعة السيارات الاحتفال بإرث السيارة بتكريم مبني على سيارة أفينتادور.

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لامبورجيني أفينتادور ميورا

تتميز السيارة الخارقة ذات المحرك المتوسط بلوحة ألوان قديمة مستوحاة من الخيارات المتوفرة لـ Miura، وكانت بها عجلات وألواح متأرجحة متناقضة، ويتميز هذا المثال من عام 2017 بمزيج بين الماضي والحاضر، ولكن ليس أقل جمالًا ، من الطلاء الأسود مع تباين ذهبي.

 

يعد Aventador LP700-4 Miura 50 Homage Edition واحدًا من 50 سيارة فقط تم تصنيعها على الإطلاق، وهو مدعوم من لامبورجيني بمحرك سعة 6.5 لترًا ، والذي يعمل بسحب الهواء بشكل طبيعي ، ويولد 691 حصانًا (515 كيلو واط / 700 حصان) و 507 رطل قدم (687 نيوتن متر) من عزم الدوران مما يجعله أقوى بمرتين تقريبًا من ميورا P400 الأصلي.

 

لامبورجيني أفينتادور ميورا

يتم إرسال هذه القوة إلى جميع العجلات الأربع عبر ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي ISR ذي سبع سرعات، ويتم توفير العجلات من قبل App Tech، مع تشطيب ذهبي، وقياس 20 بوصة في الأمام و 21 بوصة في الخلف، وهي مزروعة في إطارات 255/30 و 355/25 Pirelli P Zeroعلى التوالي.

 

في الداخل، تتميز السيارة بجميع التقنيات التي قد تحتاجها من لامبورجيني، بما في ذلك المقاعد المدفأة القابلة للتعديل كهربائياً والمكسوة بجلد Terra Emiliaالذي يتميز بتطريز "Miura 50" في ظهور المقاعد.

تم تسليم النموذج الجديد إلى Gold Coast Exotic Importsفي شيكاجو، وتم شراؤه من قبل مالكه الحالي في عام 2020، ويبلغ طوله 2,200 ميل (3,540 كم)، وهو معروض للبيع الآن، وسيكون لدى المشترين المحتملين حتى 9 مارس لتقديم عرض لشراء هذه القطعة النادرة من تاريخ لامبورجيني.

Miura Aventador أفينتادور ميورا لامبورجيني أفينتادور ميورا

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