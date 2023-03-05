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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة شريفة فاضل وموعد جنازتها وآخر صورة لها مع ابنها الشهيد

شريفة فاضل وابنها
شريفة فاضل وابنها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن شريفة فاضل.


أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

وأعلنت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خبر رحيل الفنانة شريفة فاضل، حيث كتبت على صفحتها على انستجرام:"توفيت الفنانة شريفة فاضل ربنا يرحمها ".

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

اتحذفت بعد دقائق من نشرها.. آخر صورة للفنانة شريفة فاضل قبل وفاتها


نشر نجل شقيق الفنانة الراحلة شريفة فاضل صورة معها هي والعائلة قبل وفاتها ، وقام نجل شقيق الفنانة الراحلة بحذف الصورة التي أعلن فيها خبر الوفاة وموعد الجنازة

وفاة شريفة فاضل.. زوجها فنان شهير وهذا آخر أفلامها في السينما

ونرصد صدى البلد محطات حياتها ومعلومات عنها.


بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد
 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الراحلة شريفة فاضل وابنها سيد السيد بدير، وتبين أنه البطل الذي استُشهد أثناء استعدادات مصر لخوض حرب أوكتوبر، والذي قدّمت له أغنية "أم البطل".

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