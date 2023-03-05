أخبار الفن.. وفاة شريفة فاضل وموعد جنازتها وآخر صورة لها مع ابنها الشهيد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن شريفة فاضل.

وأعلنت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خبر رحيل الفنانة شريفة فاضل، حيث كتبت على صفحتها على انستجرام:"توفيت الفنانة شريفة فاضل ربنا يرحمها ".

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عاما.



نشر نجل شقيق الفنانة الراحلة شريفة فاضل صورة معها هي والعائلة قبل وفاتها ، وقام نجل شقيق الفنانة الراحلة بحذف الصورة التي أعلن فيها خبر الوفاة وموعد الجنازة

ونرصد صدى البلد محطات حياتها ومعلومات عنها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الراحلة شريفة فاضل وابنها سيد السيد بدير، وتبين أنه البطل الذي استُشهد أثناء استعدادات مصر لخوض حرب أوكتوبر، والذي قدّمت له أغنية "أم البطل".