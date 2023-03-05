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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي العريش يطالبون بعودة رجل المرور إلى الشارع

زحام السيارات في
زحام السيارات في شوارع مدينة العريش ارشيفية

طالب أهالي مدينة العريش بمحافظة

 شمال سيناء،  بعودة رجل المرور  الى الشارع مرة اخري ، لضبط حركة السير في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.والقيام بدوره في تنظيم الحركة المرورية ، وذلك للحد من الزحام أوقات الذروة ، وكذلك في الأعياد والمناسبات.  
مؤكدين أن رجال المرور  انتشروا بالزى الرسمى فى كل الشوارع والميادين، عند زيارة رئيس الوزراء للمحافظة، الشهر الماضي، وكان شكلهم أكثر من روعة.

 

تنظيم حركة السير:

 

وطالب محمد حجاج بحزب التجمع ،  اللواء مدير الأمن وقائد مرور شمال سيناء،  بعودة تواجد رجل المرور فى الشارع لتنظيم حركة السير  ، وعودة موتوسيكلات المرور للعمل مرة أخرى فى الشوارع وملاحقة المخالفين.
ولابد من وضع ارشادات مرور بالشوارع ، حتى يعرف قائدو السيارات اتجاهات الشوارع مابين مسموح الدخول وممنوع الدخول.

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العريش رجال المرور الشارع السير

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