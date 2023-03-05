أهالي العريش يطالبون بعودة رجل المرور إلى الشارع

طالب أهالي مدينة العريش بمحافظة

شمال سيناء، بعودة رجل المرور الى الشارع مرة اخري ، لضبط حركة السير في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.والقيام بدوره في تنظيم الحركة المرورية ، وذلك للحد من الزحام أوقات الذروة ، وكذلك في الأعياد والمناسبات.

مؤكدين أن رجال المرور انتشروا بالزى الرسمى فى كل الشوارع والميادين، عند زيارة رئيس الوزراء للمحافظة، الشهر الماضي، وكان شكلهم أكثر من روعة.

تنظيم حركة السير:

وطالب محمد حجاج بحزب التجمع ، اللواء مدير الأمن وقائد مرور شمال سيناء، بعودة تواجد رجل المرور فى الشارع لتنظيم حركة السير ، وعودة موتوسيكلات المرور للعمل مرة أخرى فى الشوارع وملاحقة المخالفين.

ولابد من وضع ارشادات مرور بالشوارع ، حتى يعرف قائدو السيارات اتجاهات الشوارع مابين مسموح الدخول وممنوع الدخول.