التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب آنفيلد اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، لمشاهدة قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد.

وينتظر التاريخ محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد، حيث إذا سجل في لقاء اليوم سيصبح أول لاعب في تاريخ لفيربول يحرز في شباك مان يونايتد في 5 مباريات متتالية، حيث أن مو هو الهداف التاريخي للريدز في مواجهات مانشستر يونايتد برصيد 10 أهداف.

كما أن صلاح يبتعد بفارق هدف وحيد عن روبي فاولر، الهداف التاريخي للفيربول في الدوري الإنجليزي برصيد 128 هدفًا.

وكان ليفربول قد استعاد الثقة بالفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0، وذلك بعد صدمة الهزيمة الثقيلة أمام ريال مدريد 2-5 في دوري أبطال، والتعادل السلبي مع كريستال بالاس في الدوري.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة منتشيا بسلسة من النتائج الإيجابية عقب الفوز على برشلونة وتأهله إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، والفوز على وست هام 3-1 في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.