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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بترعة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بترعة بني عليم ومنية سلمنت، بدائرة مركز بلبيس وتم إنتشال السيارة ونقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "تامر ع ع" 35 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسد و"صلاح ع ا" 60 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"جهاد ص ع" 22 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم جميعهم مقيمين قرية غيته دائرة مركز بلبيس.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر انقلاب سيارة سوزوكي بترعة بني عليم ومنية سنتا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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