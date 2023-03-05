إحالة أوراق المتهمين بقتل شخص خلال حفل زفاف في القليوبية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق المتهمين الأول والثاني بواقعة قتل شخص خلال تواجده في حفل زفاف ودفاعه عن صديقه بقرية المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفاه، مع استمرار حبس المتهم الثالث، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "طلعت. ع. م"، و"مصطفى. م. م"، و"محمد. م. م"، قتلوا المجني عليه "محمد. ي. م"، 21 سنة، جزار، بأن توجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده بها، وما إن وصلوا للمكان وظفروا بالمجني عليه، قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته صوب المجني عليه، فأحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهمون في قتل المجني عليه "ر. إ. ا"، 22 سنة، جزار، حال تواجده رفقة المجني عليه الأول، إلا أنه حال ذلك لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر تستعمل على نفس السلاح دون أن يكون مرخصا لهم بذلك.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه لقي مصرعه على يد 3 متهمين دون وجه حق، حيث إنهم تعدوا عليه بالضرب وقتلوه وتعمدوا تتبعه من قرية المنشأة الكبرى حتى منزله حيث قتلوه هناك، حيث إنه كان يدافع عن أحد الأشخاص الذين أرادوا قتله، ومنعهم من إنهاء حياة شخص آخر يدعى "حسن"، لذلك عزموا النية على إنهاء حياته وأعدوا أجهزة نارية لذلك.

وتتبع المتهمين سير المجني عليه ثم أطلقوا أعيرة نارية صوبه وقتلوه أمام منزله في قرية المنشأة الصغرى، كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل عندما سقط الضحية قتيلا على الأرض أطلقوا عليه أعيرة نارية مرة أخرى للتأكد من وفاته.