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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

بعد نفي الوزارء الزيادة| غرامات وسحب الرخصة لمخالفة تعريفة ركوب المواصلات

أرشيفية - سائقي السرفيس
أرشيفية - سائقي السرفيس

بعد تحريك أسعار البنزين ..يتساءل الكثير من المواطنين عن قيمة الأجرة الجديدة التي سيتم إقرارها، إلا أن الأيام الحالية تشهد ثبات في تعريفة ركوب المواصلات باختلاف انواعها خاصة في ظل انتشار شائعات تفيد بارتفاعها .

 نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين.

وفي هذا الصدد وضعت تعديلات قانون المرور الجديد، عقوبات صارمة على سائقي المركبات تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس لمن يرتكب مخالفات لقواعد المرور في القاهرة المحافظات.

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ومن ضمن هذه العقوبات ما يتعلق بالتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة، ففي حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون- غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وفي حالة امتناع السائق  عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة آخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وبالنسبة لسائقي التاكسي، تكون عقوبة السير بالسيارة الأجرة (التاكسي) بعداد معطل، سحب رخصة قيادة سائق السيارة لمدة شهر.

تعريفة ركوب المواصلات مجلس الوزراء أسعار البنزين قانون المرور الجديد النقل الجماعي غرامة

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