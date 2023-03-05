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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بديلة زحمة المواصلات.. لانسر كريستالة بـ 100 ألف جنيه| صور

ميتسوبيشي لانسر موديل
ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

قدمت العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي باقة من السيارات الاقتصادية المميزة بالسوق المصري خلال فترة التسعينات والألفية الجديدة، وتمتعت بالاعتمادية، كما اشتهرت بأقتصديتها وحققت الكثير من المبيعات.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 

مواصفات السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 الشهيرة بـ كريستالة

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

 

بلغت قراءة العداد في السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 الشهيرة بـ كريستالة بـ 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل الزجاج الكهربائي، والتكييف، وإطارات جديدة، واضاءة داخلية، ودرج امامي للتخزين، و مساحات إضافية بالأبواب الجانبية، وكونسول وسطي أمامي، ويمكن ضبط المقاعد الامامية بشكل يدوي.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 في سوق المستعمل:

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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