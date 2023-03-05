كريس روك يكشف لأول مرة سبب عدم ضربه لويل سميث بحفل الأوسكار

كشف الفنان الكوميدي كريس روك لأول مرة عن تفاصيل حادث الضرب والاعتداء الذي تعرض له من زميله ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، وسبب عدم رده لهذا الموقف العنيف بالمثل.

وتحدث كريس روك عن واقعة الأوسكار، قائلا إنه رفض الظهور والحديث عنه في أي برنامج حواري، فهو ليس صغيرا أو ضحية، ولكن الضربة أصابته ردود وطنين في أذنه لعدة أيام.

وأوضح كريس روك، أن ويل سميث يعرف أن فقرته الكوميدية كانت سكريبت مكتوب، ولا يلام عليه كاملا، مشيرا إلى أنه كان منحازا له حينما كشفت زوجته جادا بيندكت على الهواء في إحدى البرامج خيانتها له بمنتهى الصراحة.

وأشار كريس روك الذي يبلغ من العمر 58عاما، إلى أنه حاول التواصل مع ويل سميث عقب أزمته مع زوجته، ولم ينضم لصف المتنمرين عليه، وكان مناهضا للتعليقات السلبية التي تلقاها زميله الممثل الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كريس روك إن ضربة ويل سميث له كانت مؤلمة، لكنه سئم من الحديث عنها، وذلك في حديث مطول خلال عرض كوميدي مباشر تم بثه عبر منصة نتفليكس، بعنوان "كريس روك: غضب انتقائي"، وهو اللقاء الذي ناقش خلاله الممثل الأمريكي مجموعة كبيرة من القضايا.

وتفاخر كريس روك بثباته أثناء تلقي الصفعة من ويل سميث، وقال "لقد تلقيت هذه الضربة مثل (ماني) باكياو (الملاكم الفلبيني الشهير بطل العالم السابق)"، مما أثار حماس الجمهور، قائلا إنها تمتع برباطة جأش أنذاك بسبب ولديه، ساخرا:" "هل تعلمون ماذا علمني والداي؟ لا تقاتل أمام البيض".

