عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريس روك يكشف لأول مرة سبب عدم ضربه لويل سميث بحفل الأوسكار

ويل سميث وكريس روك
ويل سميث وكريس روك

كشف الفنان الكوميدي كريس روك لأول مرة عن تفاصيل حادث الضرب والاعتداء الذي تعرض له من زميله ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، وسبب عدم رده لهذا الموقف العنيف بالمثل. 

 

وتحدث كريس روك عن واقعة الأوسكار، قائلا إنه رفض الظهور والحديث عنه في أي برنامج حواري، فهو ليس صغيرا أو ضحية، ولكن الضربة أصابته ردود وطنين في أذنه لعدة أيام. 

 

وأوضح كريس روك، أن ويل سميث يعرف أن فقرته الكوميدية كانت سكريبت مكتوب، ولا يلام عليه كاملا، مشيرا إلى أنه كان منحازا له حينما كشفت زوجته جادا بيندكت على الهواء في إحدى البرامج خيانتها له بمنتهى الصراحة. 

 

txt

تعرف على قائمة النجوم مقدمي الجوائز في حفل الأوسكار 2023

txt

هل تهدد بعقوبات جديدة؟.. رئيسة الأوسكار تهاجم ويل سميث

 

وأشار كريس روك الذي يبلغ من العمر 58عاما، إلى أنه حاول التواصل مع ويل سميث عقب أزمته مع زوجته، ولم ينضم لصف المتنمرين عليه، وكان مناهضا للتعليقات السلبية التي تلقاها زميله الممثل الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال كريس روك إن ضربة ويل سميث له كانت مؤلمة، لكنه سئم من الحديث عنها، وذلك في حديث مطول خلال عرض كوميدي مباشر تم بثه عبر منصة نتفليكس، بعنوان "كريس روك: غضب انتقائي"، وهو اللقاء الذي ناقش خلاله الممثل الأمريكي مجموعة كبيرة من القضايا.

 

وتفاخر كريس روك بثباته أثناء تلقي الصفعة من ويل سميث، وقال "لقد تلقيت هذه الضربة مثل (ماني) باكياو (الملاكم الفلبيني الشهير بطل العالم السابق)"، مما أثار حماس الجمهور، قائلا إنها تمتع برباطة جأش أنذاك بسبب ولديه، ساخرا:" "هل تعلمون ماذا علمني والداي؟ لا تقاتل أمام البيض".
 

أوسكار حفل الاوسكار الفنان الكوميدي كريس روك كريس روك منصة نتفليكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

موضوعات متعلقة

حاصلة على الأوسكار.. نجمة شهيرة تقلد رانيا يوسف على ريد كاربت البافتا

ويل سميث ومارتن لورانس يعلنان تحضير الجزء الرابع من Bad Boys

حصاد 2022.. فيديو صفع ويل سميث لزميله كريس روك يتصدر يوتيوب

ترشيحاتنا

انتهز الفرصة .. هونر تخفض سعر هاتفها الأسطوري Honor 70 بمقدار 3700 جنيه

رجعوا البطاطين بسرعة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات غدا

فيريرا يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية

الأرصاد تزف بشرى عن موعد انتهاء العاصفة الرملية.. تفاصيل

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

لا لمستشفي المجانين..مفأجاة بعد هروب عجوز لمدة 30 عاما بأمريكا

لن تتوقع.. تناول القهوة يوميا يؤثر على الكلى بهذه الطريقة

علامات تؤكد أنك تتناول "ممبار صحي".. تعرف عليها

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ