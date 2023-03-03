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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على قائمة النجوم مقدمي الجوائز في حفل الأوسكار 2023

الأوسكار
الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار عن القائمة الأولى للنجوم مقدمي الجوائز في الحفل المقرر إقامته خلال أيام، في لوس أنجلوس، بحضور نجوم هوليوود. 

وضمت قائمة مقدمي جوائز الأوسكار هذا العام عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ريز أحمد، إيميلي بلانت، جلين جلوز، دواين جونسون، مايكل بي جوردان، ديبيكا بادكون، زوي سالدانا، جينيفر كونلي، ميلسا مكارثي، إلى جانب عدد من الحائزين على جوائز العام الماضي، أبرزهم الممثل الأصم تروي كوتسور، وأريانا ديبوز.

 

حفل الأوسكار 2023

 

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي هذا العام، صباح الاثنين 13 مارس الجاري،  في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

وتولى الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد مهمة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، برفقة زميلته الأمريكية أليسون ويليامز، في بث مباشر عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب. 

واتسمت قوائم ترشيحات الأوسكار بالتنوع بشكل واضح هذا العام، بالحضور البارز لنجوم من أصل آسيوي، وخاصة أبطال فيلم Everything Everywhere All at Once، فيما غابت النساء عن قوائم أفضل المخرجين.

فيما نال فيلم نتفليكس All Quiet on the Western Front الذي يدور حول حالة من الحرب في ألمانيا، وطبيعة الحياة بين الجنود، نال 9 ترشيحات، متساويا مع The Banshees of Inisherin الأكثر تتويجا بالجوائز والترشيحات هذا العام

 

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جيمي كيميل والأوسكار

اختير مقدم البرامج جيمي كيميل لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٣ في نسخته الـ٩٥، للمرة الثالثة في تاريخه على مسرح دولبي بلوس أنجلوس، بعدما قدم نسخ عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، ثم توقف اختيار مقدم لأهم حدث فني عالمي خلال الفترة الماضية. 

 

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