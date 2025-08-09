القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) وبحوزتها الأدوات المستخدمة فى التصوير .

وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.