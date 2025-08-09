سائق توك توك يتعدى على سيدة بالضرب بعد معاكستها بالبحيرة|فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداول بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى بالضرب على سيدة بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبسؤالها قررت بأنه بتاريخ 31 يوليو الماضى، قام سائق مركبة "توك توك" بمعاكستها والتعدى عليها بالضرب دون حدوث إصابات.

أمكن تحديد وضبط المذكور ومركبة "التوك توك بدون لوحات معدنية " وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.