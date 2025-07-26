الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة طرد فتاة وشقيقها بسبب نتيجة الثانوية العامة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر (طالبة - مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) من قيام أهليتها بالتعدى عليها وطردها من المنزل وشقيقها الأصغر عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من الشاكية ، بتضررها من (والدها ، زوجة والدها ، جدها وجدتها لوالدها ، عمتها) لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب "دون إصابات" ومنعها من دخول المنزل لرسوبها فـى إمتحانات الثانوية العامة.

أمكن ضبطهم فى حينه ، وبمواجهتهم أنكروا ما سبق وعللوا إتهامها لهم لوجود خلافات زوجية بين والدها ووالدتها "تعمل خارج البلاد" ، وقيام والدها بالزواج من الثانية وتركها رفقة (جدها وجدتها لوالدها) ، وأضافوا بأنها سيئة السلوك ودائمة التعدى عليهم بالسب والهروب من المنزل وقيامهم بتعنيفها لتقويمها ، وقدموا مقطعى فيديو تضمنا هروبها من المنزل من نافذة غرفة بالطابق الأرضى ، كما أضافوا بعدم معرفتهم برسوبها فى الثانوية العامة حيث قامت بإيهامهم بنجاحها ، وبسؤال شقيق القائمة على النشر (طالب - مقيم رفقة شقيقته طرف جدهما) قرر بعدم قيام المذكورين بطرده ومغادرته مع شقيقته لعدم تركها بمفردها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.