إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

حكومة بنيامين نتانياهو، أمام انهيار دبلوماسي. التجويع في غزة، دمر السردية الإسرائيلية في الغرب. وأصوات ترتفع لفرض عقوبات علي الاحتلال. هل تتجه إسرائيل نحو العزلة الدولية؟. نتانياهو، يؤكد استمراره في الحرب علي غزة. أي سيناريوهات على وقع السجال بين المستويين السياسي والعسكري في تل أبيب؟. تضارب في التصريحات والتسريبات، نتانياهو، قرر احتلال قطاع غزة. مجلس الوزراء لم يقرر بعد. لن يكون هجوما شاملا، إنما عمليات موسعة في مناطق وسط غزة. حيث يوجد أسري إسرائيليون. لن يحصل أي شيء، إنما هو ضغط إعلامي علي "حماس"، في المفاوضات. هكذا هي وسائل الإعلام الإسرائيلية. أبواق تبث التهديدات والشائعات، ورسائل في كل اتجاه، منها الداخلي. بعد الخلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، ورئيس الأركان إيال زامير. بل هناك دعوات لتقديم استقالته. سيناريو يشبه حالات يوآف جالانت، وزير الدفاع، وهرتسي هاليفي، رئيس الأركان السابقين. إضافة لتجدد الصراع بين المحكمة العليا، والحكومة بعد التصديق علي إقالة المستشارة القضائية.

يترافق ذلك مع تظاهرات لذوي الأسري، ورسائل من سياسيين وعسكريين سابقين، إلى دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، لوقف الحرب. فما تأثير الواقع الداخلي في قرارات الحكومة؟ وهل فعلا ترامب، أعطى ضوءا أخضر لاحتلال غزة. كما تقول صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية؟ وماذا سيكون مصير الأسرى الإسرائيليين؟.

في ضوء ذلك، ما انعكاس الحراك الشعبي والسياسي، في العالم؟ أصوات ترتفع لفرض عقوبات على تل أبيب، بسبب الإبادة المستمرة، وتجويع المشردين في القطاع. لا بل إن التظاهرات، لها تأثير كبير في السردية الإسرائيلية، فقد تجندت الحكومة والمعارضة الإسرائيليتان، لإدانة التظاهرات السلمية. الاتحاد الأوروبي، حذر إسرائيل، من تداعيات تصاعد الأزمة الإنسانية، ولوح بتعليق اتفاق الشراكة معها.

وسط التحذيرات العالمية، تبدو إسرائيل متجهة نحو العزلة الدولية. فالجميع يريد دولة فلسطينية. إلا حكومة الاحتلال، وإدارة ترامب. فكيف يؤثر الضغط الدولي، في مسار الإبادة في قطاع غزة؟.