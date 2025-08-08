قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
سياسيون يهاجمون قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة ويحذرون من تداعياته الكارثية
الهلال الأحمر بشمال سيناء: الاحتلال يمنع إدخال ربع المساعدات المصرية لغزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية
حاول إنقاذه.. غرق شاب ونجل شقيقته في بحر شبين بالمنوفية
Microsoft تختبر Gaming Copilot مساعد ذكاء اصطناعي للاعبين على Windows 11
عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
متمسك بالأهلي.. أشرف بن شرقي يرفض عرض الشحانية القطري
خبير علاقات دولية: قيادات حماس تتاجر بالمساعدات وتضلل الرأي العام
حزب الوعي: الاحتلال الإسرائيلي لغزة تصعيد خطير يواجهه موقف مصري ثابت
الأعلى للشئون الإسلامية يرد على الجدل حول تدريس الجزية بالأزهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

حكومة بنيامين نتانياهو، أمام انهيار دبلوماسي. التجويع في غزة، دمر السردية الإسرائيلية في الغرب. وأصوات ترتفع لفرض عقوبات علي الاحتلال. هل تتجه إسرائيل نحو العزلة الدولية؟. نتانياهو، يؤكد استمراره في الحرب علي غزة. أي سيناريوهات على وقع السجال بين المستويين السياسي والعسكري في تل أبيب؟. تضارب في التصريحات والتسريبات، نتانياهو، قرر احتلال قطاع غزة. مجلس الوزراء لم يقرر بعد. لن يكون هجوما شاملا، إنما عمليات موسعة في مناطق وسط غزة. حيث يوجد أسري إسرائيليون. لن يحصل أي شيء، إنما هو ضغط إعلامي علي "حماس"، في المفاوضات. هكذا هي وسائل الإعلام الإسرائيلية. أبواق تبث التهديدات والشائعات، ورسائل في كل اتجاه، منها الداخلي. بعد الخلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، ورئيس الأركان إيال زامير. بل هناك دعوات لتقديم استقالته. سيناريو يشبه حالات يوآف جالانت، وزير الدفاع، وهرتسي هاليفي، رئيس الأركان السابقين. إضافة لتجدد الصراع بين المحكمة العليا، والحكومة بعد التصديق علي إقالة المستشارة القضائية.

يترافق ذلك مع تظاهرات لذوي الأسري، ورسائل من سياسيين وعسكريين سابقين، إلى دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، لوقف الحرب. فما تأثير الواقع الداخلي في قرارات الحكومة؟ وهل فعلا ترامب، أعطى ضوءا أخضر لاحتلال غزة. كما تقول صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية؟ وماذا سيكون مصير الأسرى الإسرائيليين؟.

في ضوء ذلك، ما انعكاس الحراك الشعبي والسياسي، في العالم؟ أصوات ترتفع لفرض عقوبات على تل أبيب، بسبب الإبادة المستمرة، وتجويع المشردين في القطاع. لا بل إن التظاهرات، لها تأثير كبير في السردية الإسرائيلية، فقد تجندت الحكومة والمعارضة الإسرائيليتان، لإدانة التظاهرات السلمية. الاتحاد الأوروبي، حذر إسرائيل، من تداعيات تصاعد الأزمة الإنسانية، ولوح بتعليق اتفاق الشراكة معها.

وسط التحذيرات العالمية، تبدو إسرائيل متجهة نحو العزلة الدولية. فالجميع يريد دولة فلسطينية. إلا حكومة الاحتلال، وإدارة ترامب. فكيف يؤثر الضغط الدولي، في مسار الإبادة في قطاع غزة؟.

طريقة عمل ستربس الدجاج
مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فيديو

