حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطيه عن حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على إلغاء أعمال السنة لطلاب الشهادة الاعدادية والاعتماد الكلي على درجة الامتحان النهائي فقط في التقييم في العام الدراسي القادم

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما أثير بشأن صدور قرار رسمي ينص على إلغاء أعمال السنة لطلاب الشهادة الاعدادية والاعتماد الكلي على درجة الامتحان النهائي فقط في التقييم في العام الدراسي القادم.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على إلغاء أعمال السنة لطلاب الشهادة الاعدادية والاعتماد الكلي على درجة الامتحان النهائي فقط في التقييم

وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن أعمال السنة منصوص عليها في قانون التعليم وبالتالي لا م ال لإلغائها