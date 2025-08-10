سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد

تستعد سامسونج لتوسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية، بإضافة طراز جديد إلى جانب Galaxy Tab S10 Lite وTab S11 وTab S11 Ultra، وهو الجهاز Galaxy Tab A11.

وكشفت أول صورة حقيقية للجهاز ظهرت مؤخرًا، عن تصميم بسيط وأنيق يعكس توجه سامسونج للأجهزة اللوحية الاقتصادية.

تفاصيل التصميم والمواصفات المتوقعة

سجلت هيئة السلامة الكورية جهازًا يحمل رقم الطراز SM-X135N، ويُعتقد أنه Galaxy Tab A11.

فيما لم تكشف القائمة عن المواصفات التقنية، لكن الصورة المنشورة تظهر كاميرا أمامية مخصصة للاستخدام في الوضع الرأسي، وهو تصميم معتاد لدى سامسونج في أجهزتها الاقتصادية.

وبحسب التسريبات السابقة، من المتوقع أن يضم الجهاز بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، نفس سعة بطارية Galaxy Tab A9، مما يؤكد أن الجهاز يندرج ضمن فئة الأجهزة ذات الأداء الأساسي، الموجهة لتصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديو، واستخدامات الإنتاجية الخفيفة.

وتتحدث بعض التقارير غير المؤكدة عن احتمال وجود نسخة محسنة باسم Galaxy Tab A11+، وربما تُطلق سامسونج كليهما في السوق الهندي الشهر المقبل، قبل الكشف المنتظر عن تشكيلة Tab S11 الفاخرة في وقت لاحق من العام.

موقع Galaxy Tab A11 في السوق وتحدياته

تعتمد سلسلة Galaxy Tab A على تقديم أجهزة بأسعار معقولة مع ميزات أساسية تلبي الاحتياجات اليومية دون تعقيدات المواصفات الراقية/ كما هو الحال مع Tab A9 الذي قدم شاشة LCD وأداء كافٍ للاستخدام اليومي، قد يكون Tab A11 خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للطلاب والعائلات ومن يحتاج جهازًا ثانويًا.

وتواجه سامسونج منافسة قوية في هذا القطاع، حيث تقدم علامات تجارية مثل Lenovo بطاريات أكبر أو شاشات بدقة أعلى في أجهزتها الاقتصادية.

ويجب أن تقدم سامسونج قيمة جيدة تجمع بين عمر بطارية موثوق وأداء مستقر وسعر تنافسي؛ لكي يبرز Tab A11 في السوق.

وتؤكد الصورة الجديدة، اقتراب موعد إطلاق Galaxy Tab A11، وتصميمه البسيط قد يكون ميزة تجذب فئة المستخدمين المستهدفين.