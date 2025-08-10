قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها
رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟
اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل
جماهيره الأعظم في العالم.. «فتوح»: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز.. والصفقات الجديدة مميزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تستعد سامسونج لتوسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية، بإضافة طراز جديد إلى جانب Galaxy Tab S10 Lite وTab S11 وTab S11 Ultra، وهو الجهاز Galaxy Tab A11.

وكشفت أول صورة حقيقية للجهاز ظهرت مؤخرًا، عن تصميم بسيط وأنيق يعكس توجه سامسونج للأجهزة اللوحية الاقتصادية.

تفاصيل التصميم والمواصفات المتوقعة

سجلت هيئة السلامة الكورية جهازًا يحمل رقم الطراز SM-X135N، ويُعتقد أنه Galaxy Tab A11.

فيما لم تكشف القائمة عن المواصفات التقنية، لكن الصورة المنشورة تظهر كاميرا أمامية مخصصة للاستخدام في الوضع الرأسي، وهو تصميم معتاد لدى سامسونج في أجهزتها الاقتصادية.

وبحسب التسريبات السابقة، من المتوقع أن يضم الجهاز بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، نفس سعة بطارية Galaxy Tab A9، مما يؤكد أن الجهاز يندرج ضمن فئة الأجهزة ذات الأداء الأساسي، الموجهة لتصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديو، واستخدامات الإنتاجية الخفيفة.

وتتحدث بعض التقارير غير المؤكدة عن احتمال وجود نسخة محسنة باسم Galaxy Tab A11+، وربما تُطلق سامسونج كليهما في السوق الهندي الشهر المقبل، قبل الكشف المنتظر عن تشكيلة Tab S11 الفاخرة في وقت لاحق من العام.

موقع Galaxy Tab A11 في السوق وتحدياته

تعتمد سلسلة Galaxy Tab A على تقديم أجهزة بأسعار معقولة مع ميزات أساسية تلبي الاحتياجات اليومية دون تعقيدات المواصفات الراقية/ كما هو الحال مع Tab A9 الذي قدم شاشة LCD وأداء كافٍ للاستخدام اليومي، قد يكون Tab A11 خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للطلاب والعائلات ومن يحتاج جهازًا ثانويًا.

وتواجه سامسونج منافسة قوية في هذا القطاع، حيث تقدم علامات تجارية مثل Lenovo بطاريات أكبر أو شاشات بدقة أعلى في أجهزتها الاقتصادية. 

ويجب أن تقدم سامسونج قيمة جيدة تجمع بين عمر بطارية موثوق وأداء مستقر وسعر تنافسي؛ لكي يبرز Tab A11 في السوق.

وتؤكد الصورة الجديدة، اقتراب موعد إطلاق Galaxy Tab A11، وتصميمه البسيط قد يكون ميزة تجذب فئة المستخدمين المستهدفين.

سامسونج Tab S11 Ultra Galaxy Tab A11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات| شعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.. مسار أكاديمي وفرص تخصص متعددة

الدكتورة منال عوض

منال عوض تنعى عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق

كلية المراقبة الجوية

دفعة جديدة تلتحق بكلية المراقبة الجوية .. صور

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد