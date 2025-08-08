هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

وأخيرًا وليس بآخر سوف يسدل الستار و سنودع الأسرة الثانية عشر ونسطر معاً قصة الملك قبل الأخير لهذه الأسرة ولكن عندما بدأت بأخيراً فأن ذلك قد يعنى أنه أخر ملك ، وذلك لأننا قد تحدثنا من قبل عن أخر فرعون لهذه الأسرة من قبل وكانت هى الملكة سيدة كل النساء سوبك نفرو وبالحديث عن الملك أمنمحات الرابع قد نكون انتهينا تمام من سرد تاريخ قصص وحكايات ملوك وملكات الأسرة الثانية عشر من تاريخ مصر الفرعونية القديمة ولكن ليس كما بدأنا .

أمنمحات الرابع هو الملك السابع وقبل الأخير من ملوك الأسرة الثانية عشرة في أواخر عصر الدولة الوسطى .

ويُقال إنه حكم حوالي عامي 1786 و1777 قبل الميلاد لمدة تسع سنوات تقريبًا.

و كان الملك أمنمحات الرابع ابن الملك أمنمحات الثالث وكانت والدته امرأة تُدعى حتبتي.

والشاهد الوحيد المعروف على أن حتبتي أم الملك أمنمحات الرابع هو نقش على جدار معبد رنينوتيت في مدينة ماضي، حيث مُنحت لقب "أم الملك"، ولكن ليس ألقاب "زوجة الملك" أو "ابنة الملك" أو "أخت الملك".

ربما كانت زوجة أمنمحات الثالث أو لم تكن، إذ ربما حُذفت ألقابها المتعلقة بأمنمحات الثالث من نقش يعود إلى عهد ابنها. بالإضافة إلى أمنمحات الرابع، يبدو أن حتبتي كان لها ابنة، مرستيخي، مُنحت لقب "أخت الملك" بعد تولي أمنمحات الرابع العرش؛ وكان ابنها عنخو مشرفًا على الحقول في عهد عمه أمنمحات الرابع.

هناك جدل حول علاقة أمنمحات الرابع بأمنمحات الثالث. كان أمنمحات الرابع ابنًا لأمنمحات الثالث وفقًا لمانيتو ، ولكن نظرًا لعدم ذكره في أي مرجع معروف عنه "ابن الملك"، يعتقد بعض المؤرخين أنه كان حفيدًا له.

ومع ذلك، لا يوجد سجل لابن آخر لأمنمحات الثالث، وكما ذُكر سابقًا، لا يُعرف أن حتبتي قد لُقِّبت "ابنة الملك". أدى غياب الألقاب الملكية لحبتبتي إلى الشك في أن أمنمحات الرابع كان ابنًا لأمنمحات الثالث.

يشير وصف أفريكانوس لمانيتون إلى أن أخته سوبك نفرو (سكيموفريس ) خلفت أمنمحات الرابع (أمنمحات الرابع)، التي حكمت بالفعل بحكمها الخاص بعد وفاة أمنمحات الرابع، ويُشهد بأنها ابنة أمنمحات الثالث.

لا يُعرف أن سوبك نفرو حملت لقب "زوجة الملك" أو "أخت الملك" من بين ألقابها الأخرى. اقترح عالم المصريات كيم ريهولت، بدلاً من ذلك، أنه قبل زواجها من أمنمحات الثالث، كانت حتبتي متزوجة سابقًا من رجل آخر، وأن أمنمحات الرابع جاء من هذا الزواج، وبذلك أصبح الأخ غير الشقيق لسوبك نفرو - وهو ما قد يفسر التقليد المانيثوني.

على الرغم من كونه ابنًا محتملًا، فقد تم إثبات "ابن رع من جسده أميني" (لوحة المتحف البريطاني رقم 22879، ولكن هنا قد يكون أميني لا يزال يشير إلى أمنمحات الرابع نفسه، إذا لم يتم تصحيح "ابن رع" إلى "ابن الملك" )، ربما مات أمنمحات الرابع دون وريث ذكر على قيد الحياة، مما قد يفسر سبب خلافته لسوبك نفرو. يرى كيم ريهولت ، يليه أيدان دودسون ، أن أول حاكمين من الأسرة الثالثة عشرة، سوبك حتب الأول وسونبف ، هم أبناء أمنمحات الرابع، بناءً على ما يعتبرونه اسم الأب أمنمحات في أسمائهم الكاملة، أمنمحات سوبك حتب وأمنمحات سونبف. ومع ذلك، فقد زعم جوليان سيس أن مثل هذا التفسير للأسماء الملكية لا تدعمه الأدلة وأن الأسماء المتعددة تشير جميعها إلى نفس الفرد.

بدأ حكم أمنمحات الرابع بفترة حكم مشتركة دامت عامين، بدت سلمية، مع والده الملك أمنمحات الثالث.

و سجل قانون تورين ، وهو عبارة عن قائمة الملوك التي تم تحريرها خلال فترة الرعامسة المبكرة ، الملك أمنمحات الرابع في العمود 6، الصف 1، وينسب إليه حكمًا لمدة 9 سنوات و3 أشهر و27 يومًا.

كما تم تسجيل أمنمحات الرابع في المدخل 65 من قائمة ملوك أبيدوس والمدخل 38 من لوح سقارة ، وكلاهما يعود إلى المملكة الحديثة .

وقد قام الملك أمنمحات الرابع برحلات استكشافية إلى سيناء بحثًا عن الفيروز ، وإلى صعيد مصر بحثًا عن الجمشت ، وإلى بلاد بونت . كما حافظ على علاقات تجارية مع جبيل ، بالإضافة إلى استمرار الوجود المصري في النوبة .

بنى أمنمحات الرابع أجزاءً من معبد حتحور في سرابيط الخادم بسيناء، كما بنى معبد رنينوتيت المحفوظ جيدًا في مدينة ماضي . لم يُحدد موقع قبر أمنمحات الرابع، مع أن هرم مزغونة الجنوبي يُحتمل وجوده.

وعلى ما يبدو أن حكم أمنمحات الرابع كان سلميًا وهادئًا. وتشهد القطع الأثرية المعاصرة على أمنمحات الرابع جيدًا، بما في ذلك عدد من الجعران والأختام الأسطوانية .

أما عن مقبرة الملك أمنمحات الرابع لم يُحدد موقع مقبرة أمنمحات الرابع. و من المرجح أنه بنى هرمه بالقرب من أهرامات أسلافه. وقد عُثر على بعض بقايا الأهرامات التي تُنسب إلى أمنمحات الرابع.

و غالبًا ما يرتبط بالهرم الجنوبي المدمر مزغونة . لم يتم العثور على نقوش داخل الهرم لتحديد هوية مالكه، ولكن تشابهه المعماري مع الهرم الثاني لأمنمحات الثالث في هوارة قاد علماء المصريات إلى تأريخ الهرم إلى أواخر الأسرة الثانية عشرة أو أوائل الأسرة الثالثة عشرة. والأقل احتمالاً، أن يكون أمنمحات الرابع قد دُفن في هرم أمنمحات الثالث الأول في دهشور، حيث تم العثور على اسمه على نقش في المعبد الجنائزي.

في دهشور ، بجوار هرم أمنمحات الثاني ، اكتُشفت بقايا هرم آخر يعود تاريخه إلى عصر الدولة الوسطى أثناء أعمال البناء. لم يُنقَّب عن الهرم بعد، ولكن عُثر على جزء منه منقوش عليه الاسم الملكي "أمنمحات". من المحتمل أن هذا الهرم يعود إلى أمنمحات الرابع، مع أن هناك أيضًا ملوكًا من الأسرة الثالثة عشرة حملوا اسم أمنمحات، وربما بنوا الهرم. وبدلًا من ذلك، ربما يعود أصل هذا الجزء البارز إلى هرم أمنمحات الثاني القريب.

بعد وفاة الملك أمنمحات الرابع خلفت الملكة سوبك نفرو ، التي ربما كانت أخته أو أخته غير الشقيقة، أمنمحات الرابع. كانت سوبك نفرو ابنة أمنمحات الثالث.

بعد أقل من نصف عقد من وفاة أمنمحات الرابع، انتهت الأسرة الثانية عشرة وحلت محلها الأسرة الثالثة عشرة الأضعف بكثير وبداية انحدار المملكة الوسطى إلى العصر الانتقالي الثاني.