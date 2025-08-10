رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن غياب إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق في الفترة الأخيرة مؤثر جداً على شكل الفريق الأحمر داخل أرض الملعب.



وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع محمد فاروق:" الأهلي ظهر بمستوى سيئ في مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز ومن وجهة نظري أن فريق الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور لأنه كان أهم مفاتيح لعب الفريق في الفترة الماضية قبل تعرضه للإصابة ".

وأضاف: " محمد شريف مهاجم فريق الأهلي كان خارج الخدمة أمام مودرن سبورت ولم يقدم الأداء المنتظر منه في قيادة خط الهجوم ".