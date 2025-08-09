الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي ومودرن سبورت، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي 2-2، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت بداية المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب، ولكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمى مودرن سبورت دون تحقيق خطورة حقيقية.

وحصل أرنولد إيبا، لاعب مودرن سبورت، على بطاقة صفراء؛ نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

كما حصل محمود تريزيجيه لاعب الأهلي على بطاقة صفراء أيضًا؛ نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت.

وضغط الأهلي بكل خطوطه، باحثًا عن هدف أول، مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 42 تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

كما شهدت الدقيقة 45+3 هجمة مرتدة سريعة لمودرن سبورت، انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.

وسجل أحمد رضا، لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 50 من تمريرة أحمد مصطفى زيزو.

ونجح حسام حسن في تسجيل هدف تعادل مودرن سبورت في الدقيقة 60 بعد تمريرة بينية عن طريق آدم رجم تجاه حسام حسن خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك.

ونجح علي الفيل في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد ركلة ركنية لمودرن سبورت، نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها علي الفيل برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

فيما تمكن ياسين مرعي من إحراز هدف تعادل النادي الأهلي في الدقيقة 79، بعد ركلة حرة مباشرة للأهلي في وسط ملعب مودرن سبورت من جهة اليسار، نفذها أحمد سيد زيزو بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ياسين مرعي برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.

تشكيل مودرن سبورت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي – علي الفيل – محمود رزق – علي فوزي.

خط الوسط: محمد هلال – محمد مسعد – أحمد يوسف – عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: فيجيري – إيبا.