بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
بعد تفحمه بالكامل.. السيطرة على حريق مطعم شهير بشبرا الخيمة
مصطفى محمد يسجل ويصنع في خسارة نانت من باريس وديا
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إصابة شخصين بسبب حريق محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
إغلاق محطة مترو شبرا الخيمة بسبب حريق في محيطها
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
رياضة

أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت

عماد متعب
عماد متعب
رباب الهواري

وجّه عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات قوية لأداء لاعبي الفريق الأحمر، عقب تعادله مع مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. 


مباراة لم ترتقِ لتطلعات الجماهير

أكد متعب أن الأهلي قدم أداءً ضعيفًا خلال اللقاء، ولم يظهر بالشكل الذي يليق باسمه وتاريخه، مشيرًا إلى أن الفريق فقد نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالبطولة، وهو ما قد يؤثر على مشوار المنافسة في ظل قوة الدوري هذا الموسم.


 وأوضح أن البداية القوية أمر ضروري لأي فريق يسعى لحصد اللقب، لافتًا إلى أن التعادل أمام منافس قوي مثل مودرن سبورت قد يكون مقبولًا في بعض الظروف، لكن طريقة الأداء والمستوى الفني الذي ظهر به الفريق كانا دون المستوى المطلوب.
 

أهمية أليو ديانج في وسط الملعب
 تطرق “متعب” للحديث عن خط وسط الأهلي، مؤكدًا أن المالي أليو ديانج يعد عنصرًا لا غنى عنه في التشكيل الأساسي، نظرًا لدوره المحوري في قطع الكرات وبناء الهجمات. وأشار إلى أن غياب اللاعب أو تراجع مستواه ينعكس بشكل مباشر على أداء الفريق ككل.

تحذير من فقدان النقاط مبكرًا

شدّد متعب على أن الدوري المصري هذا الموسم يشهد منافسة شرسة بين عدد كبير من الأندية، وأن أي فريق يرغب في حسم اللقب يجب أن يتجنب فقدان النقاط بسهولة، خاصة في المباريات التي تقام على ملعبه.


 

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يعيد الجهاز الفني للأهلي ترتيب أوراقه سريعًا، والعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية والهجومية، حتى يتمكن الفريق من العودة إلى الانتصارات والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

