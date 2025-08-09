الأهلي في مأزق.. مودرن سبورت يعزز تقدمه بالهدف الثاني



عزز علي الفيل تقدم مودرن سبورت أمام النادي الاهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة اللقاء 2-1





ونجح علي الفيل في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد ركلة ركنية لمودرن سبورت، نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخلمنطقة الجزاء استقبلها علي الفيل برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

أحرز حسام حسن لاعب مودرن سبورت هدف تعادل فريقه في شباك الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الذوري المصري

وسجل حسام حسن هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 60 بعد تمريرة بينية عن طريق آدم رجم تجاه حسام حسن المنطلقخلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك





وسجل أحمد رضا لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مباراة مودرن سبورت المقامة حالياً بأستاد القاهرة في الجولةالأولى الأولى لبطولة الدوري الممتاز وجاء هدف أحمد رضا في الدقيقة 50 من تمريرة أحمد مصطفى زيزو .





سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي و مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري



شهدت بداية المياراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب ولكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمي مودرن سبورت ولكن دون تحقيق خطورة حقيقة.

وحصل أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.



وحصل أيضا محمود تريزيجية على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت

وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثاً عن هدف أول مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة ٤٢ تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بمحتذتة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة 45+3 هجمة مرتدة سريعة لمودرن سبورت انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.



وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم- ياسين مرعي – محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا – محمد على بن رمضان –محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: محمد هلال، محمد مسعد، احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا

هجوم: فيجيري، ايبا