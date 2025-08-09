حسام حسن يفسد فرحة الأهلي ويحرز هدف التعادل لـ مودرن سبورت

أحرز حسام حسن لاعب مودرن سبورت هدف تعادل فريقه في شباك الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الذوري المصري.

وسجل حسام حسن هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 60- بعد 10 دقائق فقط من هدف الأهلي الأول-؛ بعد تمريرة بينية عن طريق الجزائري “آدم رجم” تجاه “حسام حسن” المنطلق خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك.

وسجّل أحمد رضا لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في مباراة مودرن سبورت، الهدف الأول للأحمر في الدوري، في الدقيقة 50، من تمريرة أحمد مصطفى زيزو.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي ومودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وشهدت بداية المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب، لكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمى مودرن سبورت، دون تشكيل خطورة حقيقية.

وحصل أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، كما حصل محمود تريزيجيه على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت.

وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثًا عن هدف أول، مع محاولات متباعدة من مودرن سبورت للوصول إلى مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 42 تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء، مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 45+3، قاد مودرن سبورت هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.

تشكيل مودرن سبورت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي – علي الفيل – محمود رزق – علي فوزي.

خط الوسط: محمد هلال – محمد مسعد – أحمد يوسف – عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: فيجيري – إيبا.