الأهلي يحرز هدف التعادل في شباك مودرن بأقدام ياسين مرعي

أحرز ياسين مرعي هدف تعادل النادي الأهلي في شباك مودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، لتصبح النتيجة 2-2.

وكان علي الفيل قد أحرز الهدف الثاني لمودرن سبورت في الدقيقة 73، بعد ركلة ركنية نفذها “علي فوزي” بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها “علي الفيل” برأسية متقنة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقبلهه لـ 13 دقيقة فقط، سجّل حسام حسن لاعب مودرن سبورت، هدف التعادل لفريقه في شباك الأهلي في الدقيقة 60؛ بعد تمريرة بينية من الجزائري “آدم رجم” باتجاه حسام حسن المنطلق خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك.

وكان الأهلي تقدم أولًا عن طريق أحمد رضا في الدقيقة 50، من تمريرة متقنة من أحمد مصطفى زيزو.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، حيث تبادل اللاعبون السيطرة على وسط الملعب، مع أفضلية هجومية نسبية للأهلي دون تشكيل خطورة كبيرة على المرمى.

وشهدت الدقيقة الثالثة حصول أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي، كما حصل تريزيجيه على بطاقة صفراء هو الآخر نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت.

وفي الدقيقة 42، كاد تريزيجيه أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر، فيما أضاع أرنولد إيبا فرصة لمودرن سبورت في الدقيقة 45+3 بعد تسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.

تشكيل مودرن سبورت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي – علي الفيل – محمود رزق – علي فوزي.

خط الوسط: محمد هلال – محمد مسعد – أحمد يوسف – عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: فيجيري – إيبا.