أداء غير جيد .. كريم رمزي يعلق على مستوى الأهلي أمام مودرن سبورت

علق الإعلامي كريم رمزي، على النتيجة النهائية لمباراة الأهلي ومودرن سبورت، معبرًا عن عدم رضاه عن مستوى الفريق الأحمر.

وكتب كريم رمزي على حسابه الخاص بموقع فيسبوك: “اداء غير جيد من الأهلي في المباراة الأولى في الدوري، لا حلول تكتيكية لفض التكتلات الدفاعية لمودرن من ريبيرو، التشكيلة القوية للأهلي بدون مهاجم هتعاني”.

وتابع: “امام عاشور اهم لاعب في الموسم الماضي، غيابه تأثيره كبير جدا حتى في وجود باقي النجوم، أفشة بدأ الموسم أساسي في تشكيلة ريبيرو ومستغلش الفرصة”.



وأكمل: “غياب مروان عطية معوضوش أحمد رضا حتى مع الهدف المميز اللي سجله محمد شكري لاعب جيد بس مش فارق كتير عن الدبيس ومش تعويض لمعلول”.

وأضاف: “حل الكرات الثابتة كان مفتقده الأهلي من سنوات، زيزو مكسب عظيم للأهلي، لولا زيزو النهاردة لكانت بداية ريبيبرو مع الأهلي في الدوري كارثية”.



وأردف: “بعيد عن الهدف اللي سجله، ياسين مرعي هيبقى مدافع الأهلي الأساسي والباقي هيتغير”.

واختتم كلامه: “في المجمل مودرن سبورت عمل مباراة دفاعية جيدة جدا، واستغل الفرصتين بهدفين قدام الأهلي، مجدي عبدالعاطي مدرب محترم جدا ومن زمان”.

ملخص مباراة الأهلي ومودرن سبورت

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي ومودرن سبورت، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي 2-2، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت بداية المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب، ولكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمى مودرن سبورت دون تحقيق خطورة حقيقية.

وحصل أرنولد إيبا، لاعب مودرن سبورت، على بطاقة صفراء؛ نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

كما حصل محمود تريزيجيه لاعب الأهلي على بطاقة صفراء أيضًا؛ نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت.

وضغط الأهلي بكل خطوطه، باحثًا عن هدف أول، مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 42 تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

كما شهدت الدقيقة 45+3 هجمة مرتدة سريعة لمودرن سبورت، انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.

وسجل أحمد رضا، لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 50 من تمريرة أحمد مصطفى زيزو.

ونجح حسام حسن في تسجيل هدف تعادل مودرن سبورت في الدقيقة 60 بعد تمريرة بينية عن طريق آدم رجم تجاه حسام حسن خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك.

ونجح علي الفيل في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد ركلة ركنية لمودرن سبورت، نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها علي الفيل برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

فيما تمكن ياسين مرعي من إحراز هدف تعادل النادي الأهلي في الدقيقة 79، بعد ركلة حرة مباشرة للأهلي في وسط ملعب مودرن سبورت من جهة اليسار، نفذها أحمد سيد زيزو بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ياسين مرعي برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.