بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
بعد تفحمه بالكامل.. السيطرة على حريق مطعم شهير بشبرا الخيمة
مصطفى محمد يسجل ويصنع في خسارة نانت من باريس وديا
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إصابة شخصين بسبب حريق محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
إغلاق محطة مترو شبرا الخيمة بسبب حريق في محيطها
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أداء غير جيد .. كريم رمزي يعلق على مستوى الأهلي أمام مودرن سبورت

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

علق الإعلامي كريم رمزي، على النتيجة النهائية لمباراة الأهلي ومودرن سبورت، معبرًا عن عدم رضاه عن مستوى الفريق الأحمر.

وكتب كريم رمزي على حسابه الخاص بموقع فيسبوك: “اداء غير جيد من الأهلي في المباراة الأولى في الدوري، لا حلول تكتيكية لفض التكتلات الدفاعية لمودرن من ريبيرو، التشكيلة القوية للأهلي بدون مهاجم هتعاني”.

وتابع: “امام عاشور اهم لاعب في الموسم الماضي، غيابه تأثيره كبير جدا حتى في وجود باقي النجوم، أفشة بدأ الموسم أساسي في تشكيلة ريبيرو ومستغلش الفرصة”.
 

وأكمل: “غياب مروان عطية معوضوش أحمد رضا حتى مع الهدف المميز اللي سجله محمد شكري لاعب جيد بس مش فارق كتير عن الدبيس ومش تعويض لمعلول”.

وأضاف: “حل الكرات الثابتة كان مفتقده الأهلي من سنوات، زيزو مكسب عظيم للأهلي، لولا زيزو النهاردة لكانت بداية ريبيبرو مع الأهلي في الدوري كارثية”.


وأردف: “بعيد عن الهدف اللي سجله، ياسين مرعي هيبقى مدافع الأهلي الأساسي والباقي هيتغير”.

واختتم كلامه: “في المجمل مودرن سبورت عمل مباراة دفاعية جيدة جدا،  واستغل الفرصتين بهدفين قدام الأهلي، مجدي عبدالعاطي مدرب محترم جدا ومن زمان”.

ملخص مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي ومودرن سبورت، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي 2-2، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت بداية المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب، ولكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمى مودرن سبورت دون تحقيق خطورة حقيقية.

وحصل أرنولد إيبا، لاعب مودرن سبورت، على بطاقة صفراء؛ نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

كما حصل محمود تريزيجيه لاعب الأهلي على بطاقة صفراء أيضًا؛ نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت. 

وضغط الأهلي بكل خطوطه، باحثًا عن هدف أول، مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 42 تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

كما شهدت الدقيقة 45+3 هجمة مرتدة سريعة لمودرن سبورت، انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.

وسجل أحمد رضا، لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 50 من تمريرة أحمد مصطفى زيزو.

ونجح حسام حسن في تسجيل هدف تعادل مودرن سبورت في الدقيقة 60 بعد تمريرة بينية عن طريق آدم رجم تجاه حسام حسن خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك.

ونجح علي الفيل في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد ركلة ركنية لمودرن سبورت، نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها علي الفيل برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

فيما تمكن ياسين مرعي من إحراز هدف تعادل النادي الأهلي في الدقيقة 79، بعد ركلة حرة مباشرة للأهلي في وسط ملعب مودرن سبورت من جهة اليسار، نفذها أحمد سيد زيزو بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ياسين مرعي برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

كريم رمزي الأهلي مودرن سبورت فيسبوك الدوري امام عاشور زيزو

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. ووزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

مصلحة الضرائب

حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. تفاصيل

محافظ الجيزة

زيارة مرتقبة لمحافظ الجيزة لبحث إنشاء كوبري مشاة بقرية نكلا

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد