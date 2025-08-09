الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

اعترفت نعمة أم إبراهيم صانعة المحتوى، بعد القبض عليها داخل منزلها بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بنشرها فيديوهات خادشة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الأرباح والمشاهدات.

القبض على نعمة أم إبراهيم

وتحقق جهات التحقيق في البحيرة مع نعمة أم إبراهيم بعد إلقاء القبض عليها ومواجهتها بالفيديوهات المنشورة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عُثر على هواتف وأجهزة تستخدمها أم إبراهيم في تصوير الفيديوهات.

وتبين من التحريات ورود عدد كبير من البلاغات للأجهزة الأمنية ضد صانعة المحتوى نعمة أم إبراهيم بسبب نشرها فيديوهات خادشة تتضمن ألفاظًا لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.

صور نعمة أم إبراهيم

اشتهرت صانعة المحتوى نعمة أم إبراهيم بفيديوهات الأكل وتغيير صوتها مع إضافة فلتر لشكلها خلال قيامها بنشر الفيديوهات.

وبعد فترة من قيامها بنشر الفيديوهات وتقديم المحتوى الخاص بالأكل، تضمنت تلك الفيديوهات ألفاظًا خادشة.

وتلقت الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات ضدها بسبب المحتوى الخادش، وخلال التحقيق معها اعترفت بنشر الفيديوهات الخادشة لزيادة الأرباح ونسب المشاهدات.