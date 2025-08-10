3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها

يُعد الجوع الشديد من أبرز المشاكل التي يصعب السيطرة عليها وتؤدي إلى السمنة.. ولكن هل الحالة النفسية لها دور في الإصابة بهذه المشكلة الغريبة؟!

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك يمكن الجوع الشديد نتيجة لمجموعة من الاضرابات والمشاكل النفسية :

الاكتئاب اللانمطي

هو نوع محدد من الاكتئاب ، تختلف أعراضه عن المعايير التقليدية ومن أهم أعراضه الجوع الشديد وزيادة الشهية ، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة الوزن.

التوتر

عند الشعور بالتوتر، يُفرز جسمك كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول ويرفع الكورتيزول مستوى السكر في الدم ويجعلك تعانى من الجوع الشديد.

اضطرابات القلق

يُسبب القلق ارتفاعًا في مستويات الكورتيزول، مما يؤدي إلى الشعور المتكرر بالجوع وقد يكون الجوع الشديد الناتج عن القلق استجابةً عاطفية ويكون تناول الطعام آليةً للتكيف مع المشاعر السلبية.