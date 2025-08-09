الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

أصدرت اليوم عددا من الجهات التعليمية ، بيانات رسمية على صفحاتها على فيس بوك تعلن وفاة الطالبة منة مجدي "الأولى على الدفعة" والتي كانت تدرس في مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية ، وهو ما تسبب في حالة من الحزن الشديد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم

حيث أصدرت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم بيانا رسمياً أعلنت خلاله وفاة الطالبة ونعتها قائلة : يتقدم جميع العاملين بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لأسرة المغفور لها بإذن الله الطالبة/ منة مجدي، بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية التي وافتها المنية سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.... اللهم اغفر لها وارحمها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ونقّها من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل مثواها الجنة يا أرحم الراحمين.

كما أصدرت مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بيانا لنعي الطالبة جاء نصه كالتالي :





الأولي علي الدفعة

ببالغ الحزن والأسى تنعي إدارة مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية وجميع العاملين بها الطالبة المتفوقة والمتميزة والأولي علي الدفعة منة مجدي سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته

ويلهم أهلها وذويها وزميلاتها الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون

كانت حافظة لكتاب الله القرآن الكريم كاملا

كما أصدر جروب مدرسين ومدرسات بورسعيد على فيس بوك بيانا لنعي الطالبة جاء نصه كالتالي : ننعي الطالبة المتفوقة والمتميزة منة مجدي بمدرسة الريادة الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد ، والأولى على دفعتها، والتي كانت حافظة لكتاب الله القرآن الكريم كاملا .... ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعل القرآن شفيعًا لها، ويلهم أهلها وذويها وزميلاتها الصبر والسلوان … فقدنا زهرة من زهور العلم والاجتهاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.