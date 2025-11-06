قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

تحدث مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، عن أن قدرات طاهر محمد طاهر الفنية لا تؤهله لشغل مركز المهاجم الصريح داخل الفريق الأحمر في الفترة الحالية.

وقال عبدالغني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة MBC مصر 2: «من الصعب الدفع بطاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الصريح أمام سيراميكا، خاصة في ظل حالة الغضب الجماهيري الكبيرة ضده بسبب ابتعاده عن مستواه خلال الفترة الأخيرة.»

وأضاف نجم الأهلي السابق: «هناك علامة استفهام حول وضع محمد شريف داخل الفريق، لأنه لم يعد المهاجم الأول للأهلي، رغم أنه انضم في الأساس لحل أزمة المهاجم الصريح بعد رحيل وسام أبوعلى.»