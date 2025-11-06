قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مجلس جامعة حلوان يهنئ نخبة من أساتذته لتوليهم مناصب مرموقة محليًا ودوليًا

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

وجه مجلس جامعة حلوان، برئاسة  الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، التهنئة لعدد من أعضاء هيئة التدريس تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية واختيارهم لتولي مناصب قيادية ومؤثرة على المستويين المحلي والدولي، وذلك خلال الجلسة الأخيرة للمجلس التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

وفي مقدمة المكرمين، هنأ المجلس الدكتور خالد العناني بمناسبة اختياره من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لتولي منصب المدير العام للمنظمة، في خطوة تعكس المكانة العلمية والدبلوماسية التي يتمتع بها أبناء مصر في المحافل الدولية.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور حسام حمدي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية، والدكتورة أماني فاخر لاختيارها عضوًا بمجلس الشيوخ، والدكتور كريم همام لتجديد ندبه مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الأنشطة الطلابية.

وفي سياق دعم التميز البحثي، أعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره باختيار عدد من أساتذة الجامعة لعضوية اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية المتميزة في مجالات تخصصهم، وهم: الدكتور محمد أحمد عبد الحكيم – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للرياضيات، الدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق – كلية الحاسبات والمعلومات، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الراديو والاتصالات، الدكتور السيد مصطفى سعد – كلية الهندسة، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الراديو والاتصالات، الدكتور مصطفى سرحان عبد الحكم توني – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الأرض، الدكتور وليد يوسف محمد – كلية التربية، عضو اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتور محمد مصطفى حامد عمران – قسم الكيمياء، كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والعلوم الوراثية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاختيارات تعكس المستوى العلمي الرفيع لأساتذة جامعة حلوان، وتُعد مصدر فخر للجامعة وللمنظومة التعليمية المصرية، مشددًا على أهمية دعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.

عُقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للثقافة والفنون، اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، السادة عمداء الكليات، الأستاذ سيد عطا أمين عام الجامعة الأهلية، والأستاذة فريدة هاشم، الأستاذة وفاء الشافعي أمناء الجامعة المساعدين.

مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مجلس جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس

