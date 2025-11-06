قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
شربت ناسيا في أيام الأيام البيض فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
أخبار العالم

ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح

أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على رئيس بلدية مدينة (نيويورك) المنتخب زهران ممداني، أن يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع (واشنطن) محذرا من أن ممداني سيخسر الكثير إذا لم يتعاون ولن تكون لديه فرصة للنجاح.


وأبدي ترامب، في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) أوردتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، استعداده للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أن على رئيس البلدية الجديد أن يحترم واشنطن ودعمها المالي للمدينة، إذا ما أراد أن ينجح.


وأضاف: "خطاب ممداني اتسم بالغضب، وأعتقد أنه يجب أن يكون لطيفا معي.. أتمنى أن أرى العمدة الجديد يحقق نتائج جيدة لأنني أحب المدينة".


وكان الرئيس ترامب قد صرح - في وقت سابق - بأن الولايات المتحدة فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك، مُتعهدا بـ"معالجة الأمر".


وخلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا، قال ترامب: "فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر"، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديمقراطي من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أمريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

